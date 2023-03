Nova campanha de mídia da Tokio Marine fomenta mensagem de proteção

Em continuidade ao seu processo de consolidação da marca, a Tokio Marine lançou nesta segunda-feira, 20 de março, uma nova campanha de mídia, na qual propõe uma abordagem diferenciada sobre o mercado securitário: a de que para ter “coragem”, é necessário estar preparado para os riscos por meio da proteção que o seguro proporciona.

Para destacar a mensagem, a seguradora conta com a força da imagem do piloto Felipe Massa em filmes e peças que serão exibidos de forma massiva em mídias off e online e na TV. O conceito, desenvolvido pela agência Santa Clara, é um desdobramento do “Tokio Resolve”, utilizado nos últimos anos pela companhia.

“É sempre uma enorme responsabilidade colocar no ar uma campanha de mídia, especialmente quando temos como uma das nossas missões contribuir para o desenvolvimento da cultura do seguro no Brasil. Desta vez, buscamos um novo caminho, pelo qual queremos impactar o público por meio da mensagem de que a empresa vende coragem na forma de seguros. Nesse sentido, julgamos como muito oportuna a parceria da nossa marca com o Felipe Massa, uma vez que o automobilismo é um esporte que, naturalmente, une os conceitos de coragem e segurança. Assim como um piloto, nós nos tornamos corajosos quando estamos preparados para o enfrentar o risco. Se não estivermos protegidos, somos malucos, não corajosos”, explica o diretor de Estratégia de Crescimento e Marketing da companhia, Flávio Otsuka.

Como reforço da parceria com Felipe Massa, a seguradora aparecerá como patrocinadora exclusiva da transmissão das corridas de Stock Car na TV Bandeirantes, além de outras atrações nacionais da programação da emissora. A estratégia também contempla inserções em canais Globosat, como GloboNews e Sportv. E para ampliar o público impactado, serão veiculadas comunicações em mídias diversas como rádios, incluindo o patrocínio de boletins de trânsito em grandes capitais do País; mídia digital; jornais de circulação nacional; revistas do segmento de seguros e publicidade no Tokio Marine Hall.

De acordo com o diretor de criação da Santa Clara, Flávio Bacellar, a campanha quer ressignificar a razão de uma pessoa realmente contratar um seguro. “A ideia surgiu de um insight criativo muito simples e poderoso: seguro foi feito para você se arriscar”, comenta.

Como uma seguradora cujos produtos são distribuídos por corretores e assessorias, a Tokio Marine tem o cuidado de conceber suas campanhas de mídia também como mais uma ferramenta de vendas para os parceiros de negócios. “Em um mercado tão competitivo e diverso como o nosso e que vem passando por profundas mudanças causadas pelo uso massivo da tecnologia, entre outros fatores, temos consciência de que é fundamental difundir a marca para atingir, de forma abrangente, potenciais clientes dos nossos corretores para que a oferta dos nossos produtos e serviços fique ainda mais facilitada”, argumenta Otsuka.

Parceria com Felipe Massa

A parceria entre a seguradora e Felipe Massa foi firmada no ano passado e é sustentada pela sinergia que existe entre a missão da companhia de prover segurança para pessoas e empresas e a preocupação do piloto com proteção. Este ano, além do uso da imagem de Massa como garoto propaganda da campanha de mídia, prevê que a logomarca da Tokio Marine esteja estampada no macacão, no capacete, em painéis do box da equipe e no carro do piloto em todas as etapas da Stock Car Pro Series. O embaixador da seguradora também participará de eventos com públicos diversos ao longo do ano.

N.F.

Revista Apólice