Mercado de seguros arrecada R$ 31,15 bilhões em janeiro

A Susep (Superintendência de Seguros Privados) acabou de divulgar o seu relatório Síntese Mensal, com dados do setor de seguros no mês de janeiro de 2023. O documento é produzido pela entidade com base nos dados encaminhados pelas empresas supervisionadas à autarquia.

A arrecadação do setor supervisionado no mês de janeiro de 2023 foi de R$ 31,15 bilhões, o que representa crescimento de 19,6% em relação ao mesmo mês de 2022. Quanto às indenizações e resgates, o setor retornou à sociedade cerca de R$ 20 bilhões no mês de janeiro de 2023.

O superintendente interino da Susep, Carlos Queiroz, comentou o resultado com otimismo. “É bastante satisfatório observar que, mesmo depois de um crescimento robusto no ano de 2022, o setor iniciou o ano em alta. Assim, verificamos que as iniciativas regulatórias, que objetivam apoiar o desenvolvimento do mercado e a proteção da sociedade, unidas à capacidade das supervisionadas, têm surtido resultados muito positivos”, afirmou.

Segundo a edição de janeiro, nos seguros de pessoas, o seguro de vida continua com destaque, tendo alcançado o montante de R$ 2,23 bilhões em acumulação de prêmios no mês de janeiro. O valor corresponde a um crescimento de 16% em relação ao mesmo mês de 2022. No mês de janeiro, os seguros de pessoas devolveram à sociedade aproximadamente R$ 1,10 bilhão, por meio de indenizações.

Os seguros de danos continuam apresentando bom desempenho. A arrecadação de prêmios no seguro auto atingiu R$ 4,39 bilhões em janeiro de 2023, valor 28,7% superior ao do mesmo mês de 2022. Quanto às indenizações no segmento de seguros de danos, houve um retorno à sociedade no mês de janeiro de 2023, por meio do pagamento de indenizações, de pouco mais de R$ 5 bilhões.

Destaques de crescimento em 2022, seguro viagem e microsseguros mantiveram crescimento robusto em janeiro de 2023, com altas de, respectivamente, 47,9% e 88,6%, no comparativo com janeiro de 2022.

Nos produtos de previdência, a receita de contribuições em janeiro de 2023 ficou 8,7% acima da receita registrada no mesmo mês de 2022.

Estes e outros destaques estão detalhados na Síntese Mensal de janeiro no site da entidade. Para consultar os dados da autarquia de forma ainda mais dinâmica, é possível acessar o Painel de Inteligência do Mercado de Seguros, também conhecido como Painel Susep.

N.F.

Revista Apólice