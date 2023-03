MDS Brasil apresenta novo superintendente de Resseguros

A MDS Brasil anunciou a contração de Douglas Nascimento para assumir o cargo de superintendente de Resseguros da companhia.

Com 22 anos de experiência no setor, o executivo chega para assumir o maior desafio de sua carreira, após passagens pelos principais grupos seguradores e resseguradores do mundo, como Bradesco, Marítima (atual Sompo), Alfa, Royal & SunAlliance (atual Sura), Liberty, Allianz e Mapfre RE.

“Ano novo chegou com, sem dúvidas, uma das minhas maiores oportunidades profissionais até agora. Terei a chance de colocar em prática toda a experiência adquirida nesses anos de mercado numa empresa que é referência e cresce a cada ano. Por isso, traço como principal objetivo o crescimento da área de Resseguros de 20% a 30%, focando em atender não só os riscos facultativos da MDS, mas do mercado que, apesar das dificuldades do momento, ainda é repleto de possibilidades, especialmente sendo a maioria dos resseguradores internacionais”, afirma o executivo.

Esta é mais uma novidade significativa para a empresa, que vem seguindo seu plano de expansão e consolidação no segmento de intermediação de produtos de proteção no país. No final de 2022, a companhia foi adquirida pelo Grupo Ardonagh e, em seguida, anunciou a incorporação da Brokers, corretora especializada no setor de benefícios, voltada principalmente para o mercado de médias empresas.

Para Thiago Tristão, vice-presidente de Riscos Corporativos da MDS Brasil e CEO Brasil da MDS Reinsurance Solutions, o mercado de Resseguros é gigante e a capacidade técnica da equipe, somada ao aumento do apetite de riscos das seguradoras no Brasil, abre precedente para um aumento do número de negociações. “A chegada do Nascimento nos permitirá ampliar os negócios, relacionamentos entre parceiros e clientes e a competitividade da marca, oferecendo soluções ainda melhores e mais diversificadas aos nossos clientes”, diz Tristão.

Nascimento é graduado em Administração de Empresas pela Universidade Nove de Julho (UNINOVE), além de colecionar diversos cursos de especialização em seguros de P&C. Ele também traz em sua bagagem expertise em subscrição de property e resseguro facultativo, além de experiência em produtos, subscrição e relacionamento com clientes (cedentes, brokers), adquiridos ao longo destas duas décadas no mercado.

N.F.

Revista Apólice