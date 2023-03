Mapfre registra mais de 5.000 acionamentos de assistência no carnaval

Com a maior movimentação nas estradas por conta do feriado de Carnaval, houve também uma maior demanda por serviços de reboque, troca de pneus e baterias. Para atender esse público, a Mapfre reforçou seus serviços durante duas semanas, com 281 prestadores em 206 cidades, o que representou 69% do volume de serviços totais no País. Como resultado, a companhia registrou 5.459 serviços de assistência realizados entre os 1º e 23 de fevereiro, sendo 61% de reboque, 26% SOS (carga de bateria, troca de pneu etc.) e 12% para demais serviços (táxi, chaveiro, reboque para caminhão etc.).

Roberto De Antoni

“Depois dos bons resultados que tivemos durante o final do ano, quando realizamos quase 10.000 serviços, voltamos a organizar as nossas atuações nas principais cidades do Brasil para oferecer o melhor serviço aos nossos segurados.”, conta Roberto De Antoni, diretor de Operações da seguradora. Além do maior número de prestadores, a companhia também aumentou a disponibilidade da própria frota e focou no atendimento eletrônico e em até 60 minutos, 87% dos serviços foram acionados dessa forma.

Atendimentos no Litoral Norte representaram 27% do volume no período

A Mapfre também registrou um aumento no volume de serviços na região do Litoral Norte, que sofreu com chuvas durante um período. Com quase 1000 atendimentos, a cidade de São Sebastião representou 27% do volume total. “Além do que já era previsto, adotamos um plano emergencial para a região, envolvendo as nossas áreas de Provedores, Contact Center, Sinistros e equipe da diretoria territorial para agilizar vistorias, regulação e indenizações, de forma contingencial. Também auxiliamos não clientes com prestação de serviços em situação de risco. Nos solidarizamos com a situação de calamidade pública que a região enfrentou e tentamos auxiliar da forma mais eficiente possível a população afetada.”, conclui De Antoni.

N.F.

Revista Apólice