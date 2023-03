Mapfre produz websérie para contar histórias de colaboradores e parceiros

Como uma forma de celebrar a sua presença ao redor do Brasil, a Mapfre está produzindo a websérie “Histórias do Nosso Brasil”. Dividida em cinco episódios, a série traz relatos e histórias de alguns corretores e colaboradores que fazem parte da jornada da companhia no País. O primeiro episódio, com foco em São Paulo capital e suas regiões próximas, já está disponível no YouTube da seguradora.

“Quando desenvolvemos esse projeto, logo percebemos que ele era uma grande oportunidade de mostrarmos que as nossas sedes territoriais pelo Brasil não vivem apenas dos negócios, mas sim de pessoas. Com o lançamento dessa série, queremos exaltar a história de tantos profissionais que contribuem para o crescimento da Mapfre”, explica Tatiana Cerezer, diretora de Comunicação e Marketing da empresa.

Além do primeiro episódio focado em São Paulo capital, o “Histórias do Nosso Brasil” também terá como protagonistas profissionais de Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Brasília, Curitiba e Porto Alegre. Ao todo, foram oito cidades visitadas, 7,5 mil quilômetros rodados, 35 entrevistados, mais de 100 horas de pré-entrevistas, roteiros e captações, que geraram cerca de 250 horas de edição dos conteúdos.

“Os profissionais da rede comercial e os corretores fazem parte da história da Mapfre. Temos diferentes jeitos, hábitos, sotaques e tradições. Por isso, costumo dizer que a nossa diversidade é o que nos fortalece. Ao longo de cada um dos episódios, conhecemos um pouco mais sobre a vida dessas pessoas e também apresentamos as fortalezas de negócios de cada uma das territoriais. É inspirador ver que o relato de cada um se relaciona com o nosso propósito como seguradora: cuidar das pessoas.”, conta Raphael Bauer, diretor geral comercial da seguradora.

A websérie Histórias do Nosso Brasil pode ser assistida e acompanhada pelo link.

N.F.

Revista Apólice