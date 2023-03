Mapfre patrocina musical sobre a história do grupo Los Hermanos

Apoiar iniciativas que promovam o acesso à cultura no Brasil é um dos compromissos da Mapfre, patrocinadora do “Los Hermanos – Musical Pré-Fabricado”, espetáculo que estreia nesta sexta-feira, dia 17 de março, no Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, e conta a história do famoso grupo carioca. O musical, realizado pela Sapo Produções e Plano Criativa, e com direção de Michel Melamed, reinventa e realoca a obra da banda por meio de uma narrativa bem-humorada, disruptiva e inovadora.

“Na Mapfre, estamos sempre buscando fortalecer ações e projetos que possibilitem o acesso à cultura e outros temas relevantes para a sociedade. Este espetáculo conta a história de um grupo musical que marcou toda uma geração e impactou de forma significativa a história da música popular brasileira.”, afirma Tatiana Cerezer, superintendente de Marketing da seguradora.

Estrelado pelos atores Ariane Souza, Estrela Blanco, Felipe Adetokunbo, Leandro Melo, Matheus Macena, Mattilla, Paula Fagundes e Yasmin Gomlevsky – além de uma banda de seis músicos – o “Los Hermanos – Musical Pré-Fabricado” apresenta o nascimento de algumas das canções mais famosas da banda, além de exaltar a legião de fãs que a cultua até os dias de hoje.

O musical fica em cartaz no Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, até o dia 7 de maio. As sessões acontecem de quinta a sábado, às 21h, e aos domingos, às 19h. Os ingressos estão disponíveis no site e na bilheteria do teatro.

Serviço

– “Los Hermanos – Musical Pré-Fabricado”

– Local: Teatro Casa Grande – Rua Afrânio de Melo Franco, 290 – Leblon, Rio de Janeiro-RJ

– Temporada: 17 de março a 7 de maio de 2023.

– Dias e horários: Quinta e sexta, 21h; Sábado, 21h; Domingo, às 19h.

– Classificação Indicativa: 12 anos (menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis).

– Venda Online de Ingressos: Link

– Funcionamento da Bilheteria do Teatro Casa Grande: terça e quarta, das 12h às 18h. Quinta a domingo, das 15h até 30 minutos após o início da última sessão.

N.F.

Revista Apólice