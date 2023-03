Mapfre patrocina Girl Power Run 2023

Compartilhar no

No próximo domingo, dia 5 de março, a Mapfre estará na Praça Charles Miller, no Pacaembu, em São Paulo, ao lado da Girl Power Run. A companhia é uma das patrocinadoras da corrida, voltada exclusivamente para mulheres. Com trajetos de 5k e 10k, a ação acontece pela segunda vez na capital paulista e faz parte das celebrações em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

A proposta da Girl Power Run, que ainda passa por mais cinco cidades brasileiras em 2023, é promover um espaço exclusivo para mulheres, com liberdade e respeito por seus movimentos. Além de ser voltada para todas que cuidam do corpo, da saúde mental, do bem-estar físico e emocional, a prova também é uma oportunidade para novas experiências e troca de conhecimentos.

”Na Mapfre, acreditamos que iniciativas como essa, que promovem saúde, bem-estar, esporte e a diversidade, são muito importantes para o desenvolvimento da nossa sociedade. Por isso, estamos muito felizes de estarmos juntos da Girl Power Run, no próximo domingo, nesta grande festa.”, conta Tatiana Cerezer, superintendente de Marketing da seguradora.

Além do patrocínio, 20 colaboradores da companhia, por meio de uma ação do Programa de Voluntariado Corporativo da Mapfre, farão parte da equipe de apoio da corrida. Durante a ação, eles ficarão responsáveis pela entrega de águas, durante o trajeto, e das medalhas e kit lanche ao término da corrida.

