Mapfre consome 12% menos de energia por ano

A Mapfre vem avançando em seu compromisso com a eficiência energética, vista como um elemento chave em sua estratégia de descarbonização e para alcançar, até 2030, a neutralidade em todos os países onde está presente. Em 2022, a companhia reduziu seu consumo de energia em mais de 19 GWh, o que representa 12% a menos que em 2019 e excede o objetivo proposto de redução para o ano, de 3%.

O Brasil foi um dos países que mais contribuíram para essa redução, ficando atrás apenas da Espanha. Em valores absolutos, as reduções conquistadas por país foram: Espanha (-8 GWh), Brasil (-5,6 GWh), Estados Unidos (-4,8 GWh), Turquia (-1,7 GWh) e México (-1,2 GWh). Em termos relativos, os países com maior redução energética foram: Guatemala (61%), Brasil e Turquia (ambos com 46% de redução), Equador (41%) e Chile (34%).

Esse resultado foi possível graças à implantação de modelos híbridos de trabalho, otimização de espaços, investimento em eficiência energética e renovação das frotas de automóveis para motores ECO e mais eficientes. Com essa redução em seu consumo, a seguradora evitou, no ano passado, a emissão de 4.095 Tm de CO2 para a atmosfera.

Atualmente, a empresa utiliza energia procedente de fontes 100% renováveis na Espanha e em outros países onde atua. A Mapfre também aposta no desenho e na construção de edifícios com critérios de sustentabilidade e estabeleceu que, até 2030, 50% da superfície dos edifícios principais de seus escritórios possuam um certificado de edificação sustentável LEED, BREEAM ou EnergyStar. No final de 2022, 36% da superfície desses imóveis já contava com alguma destas certificações, que permitem alcançar reduções de 30% a 70% no uso de energia, de 30% a 50% no consumo de água e de aproximadamente 35% nas emissões de CO2.

No Brasil, a Mapfre se tornou a primeira seguradora do País a conquistar, em um imóvel comercial, a certificação LEED Platinum, a mais alta fornecida pelo Green Building Council (GBC), referência para sustentabilidade presente em mais de 165 países. O selo foi concedido para a sede da empresa em Ribeirão Preto, imóvel 100% verde e totalmente planejado e reformulado para acompanhar os preceitos de construção sustentável. Além disso, a companhia possui a certificação dos edifícios Berrini com a ISO 14.001 e o WTORRE Morumbi com a ISO 14.001 e a LEED Gold.

N.F.

Revista Apólice