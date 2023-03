Mapfre anuncia Afonso Arinos como head Comercial de Agronegócio

A Mapfre anunciou a chegada do executivo Afonso Arinos para liderar o departamento Comercial da divisão de seguros agrícola e patrimonial rural da companhia. Com essa contratação, a seguradora reforça seu compromisso em oferecer soluções inovadoras e sob medida para atender às necessidades dos produtores de diferentes portes, contribuindo para a proteção e crescimento do setor, que responde por 27% do PIB nacional e é um dos motores da economia do país, sobretudo na geração de empregos, exportação de produtos e consumo interno de alimentos.

Engenheiro de formação, com especialização em Marketing e Serviços pela ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), Arinos acumula mais de 20 anos de experiência em posições de liderança na área comercial e de relacionamento, estruturando canais de vendas de grandes multinacionais e startups. Nos últimos seis anos, teve atuação destacada como superintendente de Operações e diretor de Negócios e Soluções de Seguros, com foco no segmento Agro.

Com experiência no atendimento às demandas do agronegócio e conhecimento sobre as particularidades do mercado segurador, Arinos terá na Mapfre a importante responsabilidade de gerenciar em conjunto com a equipe especialista de agro, toda estratégia comercial de distribuição dos produtos de seguros agrícola e patrimonial rural em todos canais como cooperativas, corretores, bancos assim como a estratégia conjunta de formação especializada, eventos agro e apoio a mais de 400 comerciais em todo o país. Com um processo de subscrição preciso, a companhia possui coberturas para mais de 70 tipos de culturas e para o patrimônio do agricultor, tendo superado recentemente o montante de R$ 1 bilhão em prêmios emitidos no setor.

“Estamos muito felizes em dar as boas-vindas ao Afonso Arinos, que é um líder experiente e altamente qualificado para comandar a frente comercial de Agro da Mapfre a partir do seu histórico bem-sucedido na área de negócios. Ele tem um profundo conhecimento do mercado de seguros agrícola e está comprometido em oferecer soluções inovadoras para ajudar nossos clientes a proteger suas propriedades e ativos”, afirma o diretor geral Comercial da empresa, Raphael Bauer.

“Com raízes no agro, a Mapfre conhece o segmento rural como poucas seguradoras. Estou entusiasmado com a oportunidade de somar meu conhecimento a uma equipe altamente especializada, que é referência no segmento, tem conhecimento sólido e está em constante evolução”, afirma Arinos.

