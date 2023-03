MAG Seguros automatiza processos de pagamento de benefícios

Compartilhar no

A MAG Seguros está investindo em automação de processos com o objetivo de acelerar o pagamento de benefícios aos seus clientes. Desde 2022, a empresa utiliza Inteligência Artificial (IA) em uma parte dos seus processos, com modelos preditivos que ajudam na análise automática dos pagamentos de benefícios. Isso tem permitido uma comunicação mais assertiva e processos mais simples.

O projeto mais recente da companhia é o “BenLev”, que tem a missão de fazer o pagamento de benefícios em 24 horas. Hoje, em média, esses pagamentos ocorrem em 10 dias. Para isso, a empresa está redesenhando todo o processo e redefinindo o papel humano na tomada de decisão da compra do seguro de vida.

Aluanda Kok Tang, gerente operacional de Comissões e Benefícios da empresa, explica que “a ideia é usar a tecnologia para agilizar os processos e torná-los mais eficientes, para que o cliente tenha uma experiência mais satisfatória”.

A seguradora também está utilizando ferramentas de análise de imagem para verificar a identidade, número e preenchimento correto dos dados dos clientes. Antes, essa tarefa era realizada manualmente, mas agora é feita pela IA, o que garante mais agilidade e precisão.

Além disso, a MAG Seguros está investindo em treinamento com as ferramentas que já possui, o que tem permitido reduzir significativamente o prazo de pagamento. Segundo Aluanda, “só o treinamento permitiu que o prazo de pagamento dos produtos de previdência baixasse de 10 para quatro dias. O projeto ainda está em implementação e o processo começa em 2023, com produção prevista para junho/julho”.

Por fim, a empresa está orquestrando seus processos internos, com redesenho, automatização e direcionamento automático para torná-los mais eficientes e ágeis. Com essas iniciativas, a MAG Seguros espera oferecer uma experiência de atendimento cada vez mais satisfatória para seus clientes e se consolidar ainda mais como líder no setor de seguros de vida e previdência.

