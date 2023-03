MAG lança curso de formação de corretores em Planejadores Financeiros

Com o objetivo de garantir a proteção e o bem-estar financeiro de longo prazo de seus clientes, a MAG Seguros apresentou seu curso de formação de corretores em Planejadores Financeiros. Os corretores que participarem do curso de formação, realizados em parceria com a MAG Universidade, poderão escolher entre três tipos de envolvimento com a área de investimentos, tendo uma remuneração proporcional à sua dedicação, formando-se como Planejador I, Planejador II e Consultor.

A formação, que pode ser feita de forma online com flexibilidade, inclui uma série de tópicos que variam desde a identificação do potencial de investimento de um cliente até a apresentação de carteiras recomendadas com o apoio técnico do time da MAG Consultoria de Investimentos. O Planejador I fica apto a identificar o potencial do cliente como investidor, entendendo o básico de sua capacidade e necessidade financeira; o Planejador II consegue, além da identificação, aplicar a ferramenta de diagnóstico que permite identificar o perfil do investidor e dividir os objetivos de curto, médio e longo prazo, e seus respectivos montantes. Já o Consultor, além dos passos anteriores, tem certificação extra e podem apresentar e/ou tirar dúvidas sobre as carteiras recomendadas pela consultoria.

O curso tem a duração de aproximadamente 20 horas. Interessados podem conferir mais informações no link.

Luiz Fernando Cruz

“Com a formação completa e conceitual oferecida pela MAG Universidade, os corretores poderão se tornar planejadores financeiros definitivos, oferecendo soluções mais completas para seus clientes e ampliando sua carteira de negócios”, diz Luiz Fernando Cruz, diretor da consultoria. “Além disso, os corretores terão acesso a centenas de produtos financeiros, como fundos, títulos públicos e privados de renda fixa, ações, entre outros, para recomendar, com o respaldo da empresa, aos nossos clientes”, explica Luiz.

“Assim, com base em três pilares essenciais a um planejamento financeiro eficiente (investimentos, previdência e seguros) conseguimos fazer com que corretores parceiros ofereçam soluções personalizadas para atender às necessidades individuais de cada cliente”, informa o executivo.

A MAG Consultoria de Investimentos é aprovada e regulada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários do Brasil), garantindo a segurança e a qualidade de seus serviços.

N.F.

Revista Apólice