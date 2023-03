Liberty Seguros apresenta novidades para clientes em app

Com o compromisso de oferecer experiências fluidas a todos os públicos, a Liberty Seguros anunciou novidades para os clientes no aplicativo da companhia. Agora, os segurados que possuem seguro automóvel podem abrir Sinistro de Roubo e Furto, além de solicitar o voucher mobilidade ou o carro reserva direto no app.

Voucher Mobilidade e carro reserva

Lançado pela seguradora em março de 2022, o Voucher Mobilidade foi pensado para que os segurados do segmento de automóveis tenham mais uma opção de locomoção, utilizando créditos disponibilizados no aplicativo da Uber. Antes disponível apenas via web e central de atendimento, agora os clientes podem fazer a solicitação diretamente pelo aplicativo.

Para isso, basta o cliente acessar o app, procurar por “Acidente ou Assistência” > “Sinistro Auto”, selecionar a apólice referente ao veículo e responder a algumas perguntas básicas. Feito isso, o segurado pode escolher entre o Voucher Mobilidade ou o carro reserva. As opções estão disponíveis para os casos nos quais as apólices tenham a cobertura de “Carro reserva” ou “Carro reserva ou desconto na franquia”. O tempo de utilização varia de acordo com a contratação do automóvel reserva na apólice.

Sinistro de Roubo e Furto

Outra novidade no app da Liberty é a possibilidade de abertura de Sinistro de Roubo e Furto. Essa funcionalidade também estava disponível apenas via site e telefone. Para esse caso, os segurados devem acessar o app da seguradora, procurar por “Acidente ou Assistência” > “Sinistro Auto”, selecionar a apólice referente ao veículo e marcar a opção referente ao que foi roubado ou furtado.

“Nosso grande foco é garantir a melhor jornada possível aos nossos clientes, e essas novidades vêm para mostrar que podemos, cada vez mais, oferecer ainda mais agilidade em nossos serviços”, afirma Etienne Gonçalves, superintendente de Transformação da Experiência Digital e Clientes da Liberty Seguros. “Quando uma pessoa contrata um seguro para automóvel, o que ela mais busca, além da proteção, é ter um suporte simples e eficiente, e acreditamos que essas funcionalidades no app contribuem justamente para esse tipo de experiência“.

