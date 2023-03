O plano de saúde continua sendo um dos maiores desejos da sociedade brasileira, mas o desafio é encontrar um produto aderente às necessidades de cada consumidor. As pequenas e médias empresas, por exemplo, têm gerado grande demanda para os corretores de seguros, principalmente quando o assunto é saúde preventiva. De olho nesta fatia do mercado, a Kipp Saúde lança os planos Kipp Saúde PME, com cinco produtos focados no acompanhamento contínuo da saúde. A healthtech, que faz parte do Grupo Omint, foi concebida há menos de dois anos em um processo de democratização do acesso à saúde suplementar, com um conceito disruptivo que oferece atendimento coordenado por meio de uma equipe multidisciplinar.

“A Kipp é muito mais do que um plano de saúde, ela realiza o planejamento de saúde para o cliente de maneira próxima, customizada e perene. Além disso, sempre esteve atenta às tendências do mercado, por isso, decidimos ampliar nossa atuação no setor e oferecer também às pequenas e médias empresas que buscam soluções inovadoras, a oportunidade de contar com um plano que é referência em saúde preventiva e cuidado personalizado”, explica Cícero Barreto, diretor comercial e de marketing do Grupo Omint.

O executivo conta ainda que os planos para PMEs foram desenvolvidos, também, com o apoio dos corretores de seguros parceiros. “Recebemos diversos pedidos nesse último ano para que a Kipp Saúde passasse a oferecer planos para pequenas e médias empresas. Os pedidos vieram tanto dos nossos parceiros, quanto de microempresários, empreendedores e fundadores de startups. Um público extremamente exigente e que viu na Kipp um modelo de atendimento de qualidade e que seria facilmente integrado ao seu negócio”, avalia Barreto.

Os usuários contarão com uma equipe de saúde multidisciplinar dedicada, disponível 24h por dia, e os atendimentos poderão ser realizados por meio das plataformas digitais, por telefone ou ainda nos Kipplaces, espaços exclusivos para realização de consultas presenciais, exames e pequenos procedimentos.

A rede credenciada dos novos planos para pequenas e médias empresas, criados sob a égide da Atenção Primária à Saúde (APS), também foi escolhida de forma criteriosa e inclui referências como o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Hospitais da Rede D’Or São Luiz, Sabará Hospital Infantil, HCor, Hospital Nove de Julho, HCOR, Hospital Santa Catarina, Hospital A.C. Camargo Câncer Center, Leforte, Beneficência Portuguesa, todos com acomodação em apartamento; e laboratórios como Fleury, Alta Diagnósticos, Delboni, CDB Medicina Diagnóstica e Lavoisier.

“Os profissionais desta equipe multidisciplinar, que conta com educadores físicos, médicos, enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, estão aptos a prestar um atendimento de qualidade por meio da tecnologia e com a rapidez que os clientes precisam ter. Mas, contamos com uma rede robusta e de excelência, para atendimento secundário e terciário dos Kippers – como são chamados os clientes da Kipp – quando necessário.”, aponta o executivo de marketing. Além disso, os planos PME vão atender outras cidades, além da Capital, como a região do ABC, Ribeirão Pires, Santana do Parnaíba e Carapicuíba.

Outra facilidade é que o acesso ao serviço da Kipp Saúde é feito de forma ágil e com o suporte da tecnologia, dando ao cliente a melhor experiência e cuidado. “A média de resolutividade da Kipp no atendimento das demandas espontâneas, por exemplo, é de 76%. Ou seja, quando um cliente liga no Kippfone com uma queixa aguda, em 76% das vezes, o médico consegue já orientar a conduta, resolvendo a demanda no primeiro contato, sem necessidade de solicitação de exames ou encaminhamento ao pronto atendimento”, destaca Barreto. “Além de todos os diferenciais, a Kipp conta com a expertise de quatro décadas de atuação na saúde suplementar do Grupo Omint”.

O executivo reforça ainda que, além dos clientes, as empresas também serão beneficiadas com o modelo de negócios oferecido pela Kipp, pois esse ajuda a reduzir a sinistralidade dos planos e auxiliar na retenção e atração de novos talentos. Os planos PMEs estão disponíveis a partir de dois títulos até 29 vidas, mas se for necessário atender um grupo maior, isso pode ser avaliado e desenhado de forma customizada.Barreto finaliza, destacando: “Nós ouvimos os nossos parceiros para desenvolver os produtos, precificar, compor a rede, entre outros pontos, e conseguimos contemplar boa parte de todas as contribuições que recebemos dos corretores. Por isso, tenho certeza de que nossos clientes receberão o melhor produto do mercado”, diz.