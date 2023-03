João Amato é empossado como presidente do SindsegSC

No dia 20 de março, segunda-feira, ocorreu a Assembleia Geral Extraordinária do SindsegSC (Sindicato das Seguradoras de Santa Catarina) por meio do Microsoft Teams. Na ocasião, o executivo João Amato foi empossado como presidente da entidade para Gestão 2022/2025.

João Amato conta com 28 anos de experiência no mercado de seguros e há 11 anos atua na Zurich Brasil Seguros. É graduado em Marketing e possui MBA em Gestão de Negócios. Além disso, possui curso técnico em Contabilidade, e atualmente, ocupa o cargo de Diretor Comercial Regional Sul da Zurich.

No papel de presidente, Amato vai dar continuidade as ações planejadas pela diretoria e contribuirá com a evolução do mercado de seguros em Santa Catarina. O executivo buscará estreitar ainda mais as parcerias com os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário com o intuito de mostrar a importância do seguro para sociedade, levando sempre a cultura do seguro nas ações praticadas.

Amato assume a Gestão 2022/2025 como o 9º presidente da história da entidade. “Dar continuidade ao trabalho já trilhado por grandes homens, é sim uma grande responsabilidade. Desejo contribuir e agregar ainda mais com ações propulsoras para a vida dos catarinenses. O SindsegSC tem um diferencial nas suas práticas sociais, educacionais e institucionais. Agradeço a diretoria, a equipe e as seguradoras associadas, pois juntos faremos uma gestão exemplar”, relatou Amato na Assembleia Geral Extraordinária.

N.F.

Revista Apólice