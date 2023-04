IZA Seguros celebra dois anos e mira novas áreas de atuação em 2023

Compartilhar no

Após dois anos de fundação e superar a marca de 250 mil CPFs segurados, a IZA Seguros possui planos de crescimento para os próximos anos e aposta em novos mercados para diversificar produtos, ampliar coberturas e personalizar soluções. A estratégia até aqui deu certo. A expansão no portfólio, de acordo com Gabriel de Ségur, fundador e CEO da insurtech, é um movimento essencial para a consolidação no mercado.

“Estamos desenvolvendo soluções que serão capazes de potencializar nosso crescimento. Construímos uma base forte, sólida e eficiente. Agora, com um time dedicado e com propósito de melhorar o mercado, buscamos uma atuação com ainda mais destaque”, avalia o executivo.

Ele destaca que as parcerias ao longo dos anos foram solidificadas e diferentes segmentos de mercado passaram a contar com produtos da IZA, principalmente no desenvolvimento de soluções e nos atendimentos de demandas singulares. Ao aprimorar os produtos e modelos de negócios, de Ségur afirma que a insurtech fortaleceu seu posicionamento e levou soluções a nichos até então pouco atendidos.

Para Amanda Nespatti, co-fundadora e head de Marketing, Vendas e Parcerias da empresa, as conquistas nesses 2 anos estão atreladas ao planejamento, visão de futuro e trabalho de uma equipe de especialistas.

“Fazemos um exercício dentro de casa que é ouvir e entender melhor as necessidades e demandas dos nossos parceiros de negócios. Esse é um processo que gera grandes conquistas, pois direcionamos nossos esforços e investimentos naquilo que o cliente deseja. Sabemos que o número de profissionais autônomos cresceu nos últimos anos e que podemos atender este público com qualidade, oferecendo produtos personalizados para cada caso”, afirma a executiva.

Olhar o passado para projetar o futuro

A IZA Seguros nasceu com uma solução voltada para o seguro contra acidentes pessoais para autônomos, prestadores de serviços e profissionais liberais. Nos últimos meses, tem expandido sua atuação para o mercado B2B e B2B2C, atendendo não apenas profissionais de delivery, mas ampliando suas soluções para diferentes segmentos como logística, estética, limpeza residencial, consultoria, educação, administrativo, higiene e beleza.

N.F.

Revista Apólice