Algumas das principais empresas do setor de seguros já confirmaram participação no Insurtech Brasil 2023, que será realizado no dia 06 de junho, no Amcham Business Center, em São Paulo. Considerado o principal evento para seguradoras e insurtechs do país, o encontro atualmente conta com o apoio de marcas como Icatu, Confitec, Teros, Neoway e Picktow.

Em sua 6ª edição, o evento segue trazendo uma importante diversidade de patrocinadores e expositores, proporcionando ao mercado o debate para a formação de parcerias realmente disruptivas entre distribuidores, seguradoras, resseguradores, reguladores e outros players.

“Nossa marca registrada é justamente permitir que o mercado segurador expresse seu potencial inovador através de um ponto de vista que abranja todos os envolvidos, demonstrando as diferentes formas de interação e colaboração entre os agentes da cadeia”, afirma Juliana Montez, organizadora do encontro.

Segundo ela, essa característica de evitar trazer discursos institucionais para o evento tem atraído cada vez mais empresas. “Em breve, devemos anunciar novas marcas que serão adicionadas ao board de patrocinadores, reforçando ainda mais o nosso compromisso com a profusão de soluções diferentes, que irão agregar valor às diversas necessidades da operação de seguros e distribuição”.

O Insurtech Brasil 2023 deve reunir mais de mil executivos entre C’levels de seguradoras, líderes de insurtechs, além dos heads de seguros de fintechs, superapps, varejo, bancos e outros nomes da distribuição que buscam ampliar seus resultados e portfolios de produtos através das parcerias com o mercado segurador.

Vale lembrar que essa é a última semana para garantir o ingresso com desconto. Neste primeiro lote, que está sendo comercializado até o dia 09 de março, a inscrição ainda custa R$ 759 por pessoa, podendo ser dividida em 12x de R$ 78,50. Porém, quanto mais próximo do início do evento, maior será o valor das entradas. Quem deixar para a última hora, por exemplo, irá pagar o valor cheio, ou seja, R$ 1.500.

Essas e outras informações – como a programação, os palestrantes e as inscrições – podem ser encontradas no endereço https://insurtechbrasil.com/.

K.L.

Revista Apólice