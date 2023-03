Imersão em Londres da ENS abordará riscos e inovação em seguros

Compartilhar no

Há mais de 20 anos, a ENS (Escola de Negócios e Seguros) mantém convênios com instituições estrangeiras para realização de treinamentos técnicos. Para 2023, a instituição traz uma nova imersão, em um dos principais centros financeiros do mundo.

Em parceria com o Chartered Insurance Institute – CII, de Londres, na Inglaterra, a Escola desenvolveu o programa internacional inédito Risk Management and Insurance Innovation, que acontecerá na capital inglesa.

A imersão abordará temas como “Introdução ao Seguro e Gestão de Riscos”, “Práticas e Relatórios ASG”, “Técnicas de Vendas” e “Seguros e Mudanças Climáticas, o Futuro e Insurtechs”. O treinamento contempla ainda visita técnica ao Lloyd’s, tradicional instituição de seguros e resseguro do mercado londrino, a uma seguradora local, e o Guildhall Tour.

As aulas serão ministradas entre 4 e 8 de setembro de 2023, nas instalações do CII, em Londres. Para participar é necessário domínio da língua inglesa, curso superior completo e experiência de dois anos no mercado de seguros.

Mais informações sobre a imersão em Londres estão disponíveis no link.

