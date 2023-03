Icatu firma parceria com corretora para capacitar novos profissionais

Com o objetivo de gerar emprego e renda no interior do Nordeste, além de democratizar o acesso a soluções de proteção e planejamento financeiro na região, a Icatu Seguros firmou parceria com a Afinity, corretora com mais 30 anos de atuação e presente em mais de 90 municípios do Ceará. O Grupo atua hoje com modelo de franquia de menor investimento do mercado, e tem como propósito capacitar novos profissionais para a oferta de soluções de seguros de vida, capitalização e previdência privada a pessoas físicas e jurídicas. Atualmente, a corretora conta com 30 franqueados e a expectativa é chegar a 150 até 2025.

“A Icatu é uma empresa de pessoas para pessoas e a sinergia com a Afinity foi imediata, pois acreditamos no seu modelo de negócio e no seu propósito, que já tem transformado vidas de muitas pessoas no Ceará. Gerar emprego e renda para jovens e adultos que buscam crescimento, aliado ao nosso propósito de democratizar o acesso a soluções de proteção e planejamento financeiro é, certamente, uma entrega de muito valor para a companhia, que sempre busca fortalecer o impacto social no país. E acreditamos que o mercado de seguros de pessoas é, sem dúvidas, um grande impulsionador social da nossa sociedade”, afirma Ednaldo Coutinho, gerente da seguradora na Regional Nordeste.

Para se tornar um franqueado Afinity, o investimento inicial é de R$ 5 mil reais, menor valor praticado no mercado, podendo ser pago parcelado ou com as comissões recebidas. “Assim como eu pude crescer no mercado de seguros, quero levar essa oportunidade para outras pessoas, por isso praticamos um valor acessível e com possibilidade de pagamento depois, pois sabemos que a realidade de muitos não viabiliza um investimento imediato. Com a Afinity, o franqueado tem uma renda recorrente e já consegue o retorno do investimento em três meses”, relata Claudio Ferm, CEO da Afinity. Para ser franqueado não é necessário ter atuado como corretor ou ter experiência no segmento, a corretora é responsável por dar todo o suporte e treinamento.

O mercado de seguros faturou R$ 355,9 bilhões em 2022, segundo a CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), registrando crescimento de 16,2% comparada a 2021, o que corresponde a apenas cerca de 6% do PIB Brasileiro. “Temos um grande potencial de mercado para ser explorado. Sobretudo o seguro de pessoas, que tem ganhado visibilidade no orçamento familiar”, afirma Coutinho. A Icatu fechou 2022 com R$3,4 bilhões em seguro de vida, uma evolução de 16% em relação ao mesmo período de 2021. Já em Previdência, a seguradora segue na liderança entre as independentes, com R$ 50 bilhões sob gestão. Em capitalização, a empresa avançou para o 4º lugar no ranking de provisões.

No Nordeste, a atuação da Icatu é nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. “Poder contar com a seguradora nessa parceria, que une propósitos e cria oportunidades, fortalecerá muito o Ceará e o nosso nordeste”, conclui Ferm.

N.F.

Revista Apólice