IBPP firma parceria com Kovr Seguradora para crescer no Brasil

Compartilhar no

Compartilhar no

O IBPP, empresa que oferece serviços personalizados de seguros e soluções de assessoria jurídica para médicos e clínicas, anunciou parceria com a Kovr Seguradora, respaldada por resseguro internacional, para expandir sua capacidade de atuação no mercado brasileiro.

O IBPP faz parte da Aplanadora Holdings, empresa de capital de risco baseada nos Estados Unidos, presente no mercado global há mais de 40 anos e com mais cerca de US$ 25 bilhões em risco administrado ao longo desse período.

“Queremos simplificar e trazer tranquilidade para o dia a dia de nossos clientes. Estamos cientes dos riscos enfrentados regularmente por eles, que levam à perda de receita e, mais importante, a uma queda de 35% na produtividade. Por isso, oferecemos serviços com uma estratégia humanizada e assessoria jurídica para enfrentar as dificuldades e lidar com processos extremamente caros e demorados”, afirma o CEO da Aplanadora, Andrew Zahn.

A empresa dispõe de equipes qualificadas que aconselham médicos e clínicas na contratação do Seguro de Responsabilidade Civil e Invalidez. Além de seus principais produtos, o IBPP disponibiliza advogados e especialistas jurídicos que acompanham sinistros para assessorar os clientes nas tomadas de decisões e nas devidas providências, sem custo adicional.

“É uma oportunidade incrível que vai melhorar ainda mais a qualidade dos produtos e serviços para todos os clientes. Estamos entusiasmados em ver o que o futuro nos reserva ao unir esforços com a Aplanadora, compartilhando sua crença em serviços de valor agregado. Isso está no centro da estratégia de nossas empresas e não apenas impulsionará o futuro de nossa indústria, mas também impactará grande e positivamente nossos clientes coletivos”, diz Eduardo Viegas, COO da Kovr.

N.F.

Revista Apólice