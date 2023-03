Grupo AXA atinge 102 bilhões de euros em receitas em 2022

Compartilhar no

O Grupo AXA anunciou seus resultados de 2022, na última semana, em Paris (FRA). A receita bruta atingiu 102 bilhões de euros, 2% de crescimento em comparação a 2021 e o resultado operacional foi de 7,3 bilhões de euros. Com lucro por ação 12% superior ao período anterior, e um índice de Solvência Ratio II de 215%, a empresa consolida a resiliência de seu modelo de negócio.

Com base nos números, Thomas Buberl, CEO do Grupo AXA, prevê um 2023 promissor ao revelar “que a companhia está bem-posicionada e continua focada na execução de sua estratégia, com um bom crescimento em seus negócios técnicos e geradores de caixa, particularmente em seguros P&C, saúde e proteção”.

Como reforço ao comprometimento em gerar valor aos seus acionistas, o Conselho de Administração da AXA propôs um dividendo de 1,70 euros por ação, um aumento de 10%, e aprovou a recompra de ações de até 1,1 bilhão de euros.

N.F.

Revista Apólice