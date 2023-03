Geniomar Pereira e Valmir Rodrigues são aposta da American Life

Compartilhar no

EXCLUSIVO – Para potencializar seus negócios e buscar novos nichos de atuação, a American Life acaba de realizar duas contratações de peso para a área comercial: Geniomar Pereira e Valmir Rodrigues, como diretores. De acordo com Pedro Pereira de Freitas, presidente da companhia, o corretor de seguros é a melhor opção para comercialização. “O nosso lema é “Pense Grande” e Valmir Rodrigues é o nosso investimento maior para atender de forma especial o segmento”.

O objetivo da companhia é buscar visibilidade nacional. A gestão voltada para os corretores de seguros será muito próxima, para dar todo o suporte e apoio comercial necessários para incrementar a parceria. O foco inicial será nos produtos de Vida em Grupo e RCO, que são os mais comercializados pela American Life. Porém, a estratégia é avançar em outras linhas de negócios.

“O mercado de seguros poderá esperar muito trabalho e dedicação. Estaremos atentos aos pontos de melhorias e a todas as possibilidades para avançarmos em novas linhas de negócios. Juntamente com o Valmir Rodrigues, usaremos todo nosso relacionamento e conhecimento, sempre em prol da melhor solução”, afirma Genionar Pereira.

Valmir acrescenta: “Me sinto feliz, honrado pelo desafio e confiança, muito determinado a realizar um trabalho de fortalecimento do relacionamento com os corretores, representantes e assessorias. Os profissionais contarão com muito comprometimento de entrega, disponibilidade, dedicação em tempo integral, capacitação, estudo das necessidades e busca de soluções”.

Como missão, ambos terão o como foco o crescimento com resultado. “Pretendemos, nos próximos anos, dobrar a companhia de tamanho”, prevê Pereira.

“Este movimento faz parte da estratégia da companhia, estamos dando seguimento a nossa expansão através dos corretores de seguros e trouxemos Geniomar Pereira para fortalecer ainda mais o time liderado por Valmir Rodrigues”, completa Freitas.

Kelly Lubiato

Revista Apólice