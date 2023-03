Genial Care anuncia parceria com Care Plus

A healthtech Genial Care, que trabalha de forma multidisciplinar no cuidado e desenvolvimento de crianças autistas e suas famílias, conectando tecnologia e embasamento científico às pessoas, acabou de anunciar parceria com a Care Plus. A parceria consiste no encaminhamento de crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) beneficiárias da operadora para atendimento na Genial Care.

Com o compromisso de criar ferramentas para ajudar no desenvolvimento de crianças com autismo e capacitar e apoiar as pessoas cuidadoras nessa jornada, os atendimentos oferecidos pela healthtech unem especialidades, como Psicologia (ABA), Terapia Ocupacional e Fonoaudiologia. Além disso, os pais e cuidadores recebem orientações sobre temas importantes para a evolução do paciente, e, por meio de um aplicativo desenvolvido pela própria Genial Care, é possível acessar informações sobre o tratamento, o progresso da criança e os materiais educacionais extras.

“Nosso foco é criar algo sustentável não só para as famílias, mas para os planos de saúde também. A chegada da Care Plus reforça esse momento de expansão, pois é crucial que trabalhemos com parceiros que tenham propósito. Queremos levar toda nossa expertise às crianças atendidas pela Care Plus”, explica o CEO da Genial Care, Kenny Laplante.

E por falar em expansão, a healthtech recebeu um aporte de US$ 10 milhões (aproximadamente R$ 51,8 milhões) liderado pelo fundo General Catalyst, que já investiu em outras empresas da área da saúde, como Livongo, MD Ally, Ribbon Health, Cityblock Health, e em empresas de outros setores, como AirBnB, Snapchat, Viajanet, Hubspot, OLX, entre outras. O investimento do fundo internacional é o primeiro aporte em saúde comportamental no Brasil.

N.F.

Revista Apólice