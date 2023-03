Generali Brasil e DM fecham parceria para a oferta de seguros

Focada em novos negócios, a Generali Brasil fechou parceria com a DM, prestadora de serviços financeiros. O acordo viabiliza a operação de oferta de seguros em todos os canais da DM.

De acordo com a diretora Comercial & Marketing da seguradora, Claudia Lopes, a parceria tem o potencial de beneficiar os 4 milhões de clientes da companhia. “Nosso acordo acontece em um momento estratégico para a Generali, que está buscando expandir seu portfólio junto a empresas que já possuem solidez no mercado”, avalia.

Serão dois novos produtos disponíveis ao consumidor: o DM Proteção Premiada, a partir de R$ 4,99, e o DM Super Proteção Premiada, por R$ 9,99. Ambos visam garantir a segurança financeira para quem contrata. O DM Proteção Premiada conta com a quitação de saldo devedor de até R$ 500 para gastos não autorizados e com cobertura para morte acidental e invalidez total por acidente, além da segurança contra perda de renda por desemprego. Já o Super Proteção cobrirá até R$ 1 mil para gastos não autorizados e o segurado terá cobertura de até 30 diárias de internação hospitalar. Ambos os produtos contam com sorteios semanais de R$ 2.500 para os segurados.

Os produtos que nascem dessa parceria estão alinhados à tendência do mercado segurador, que está em constante desenvolvimento para o crescimento de proteções inovadoras e que vem se modernizando para atender aos desafios da digitalização. “Além da expertise de um grupo multinacional, buscamos um parceiro que tivesse o propósito de colocar o consumidor no centro da jornada, oferecendo produtos acessíveis a um amplo público que muitas vezes nunca contratou um seguro devido ao alto valor”, pontua Diego Motta, head de Inovação da DM.

“Após a implantação dos dois primeiros seguros, colocaremos no ar, também com a Generali, um seguro residencial para garantir a proteção e a construção do patrimônio dos nossos clientes, em que sortearemos uma casa por ano, além de um seguro proteção com assistência saúde, para que nossos clientes tenham acesso a serviços de melhor qualidade nesse setor”, diz Motta.

A corretora 180º Seguros irá facilitar as operações. Isso porque ela tem foco no modelo de B2B2C e expertise em tecnologia para agilizar a conexão com os clientes de forma simples e digital.

