Generali apresenta resultado operacional de 6,5 bi de euros em 2022

O Grupo Generali apresentou Resultado Operacional recorde de 6,5 bilhões de euros em 2022, 11,2% a mais do que no ano anterior. De acordo com a companhia, esse número cresceu principalmente por Vida, juntamente com Property and Casualty (P&C).

Além desse, outros indicadores demonstram que, apesar de um contexto externo volátil, tanto do ponto de vista geopolítico como econômico, a empresa já conseguiu atingir os objetivos do seu plano estratégico “LifetimePartner 24: Driving Growth”, traçado em dezembro de 2021 e que trazia objetivos para 2024.

Como Prêmio Bruto Emitido (GWP), foram mais de 81,5 bilhões de euros, crescimento de 1,5% com relação a 2021. Em P&C houve grande evolução de 9,8%, liderado por non-motor.

O CEO do Grupo Generali, Philippe Donnet, também destacou que a Margem de Novos Negócios fechou em excelentes 5,35% (+0,86 p.p.) e o Resultado Líquido foi de 2,912 milhões de euros (+2,3%). “Os resultados confirmam o sucesso da nossa jornada de transformação, que continua por meio da implementação da estratégia ‘LifetimePartner 24: Driving Growth’”, afirma o executivo.

A Posição de Capital da companhia continua extremamente sólida, com índice de solvência de 221% (versus 227% em 2021). Outro destaque foi o Dividendo por Ação, proposto em 1,16 euros (+8,4%), confirmando o foco do Grupo no retorno aos acionistas.

“Temos uma visão clara para posicionar o Grupo como líder global em seguros e gestão de ativos. Estamos no caminho certo para alcançar as metas e ambições de nosso plano estratégico, entregando crescimento sustentável para gerar valor para todos os nossos stakeholders”, diz Donnet.

Para o executivo, a Generali tem como compromisso atuar como seguradora, investidora, empregadora e cidadã corporativa responsável. “Conseguimos tudo isso graças à paixão de nosso pessoal e à nossa rede única de agentes e parceiros”, conclui Donnet.

N.F.

Revista Apólice