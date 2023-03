Fraudes nos seguros: Três dicas de prevenção utilizando a biometria de voz

Com a transformação digital, o setor de seguros não só tem evoluído rapidamente como também viu o número de operações fraudulentas aumentar consideravelmente nos últimos anos. Segundo a última atualização do relatório do Sistema de Quantificação de Fraudes (SQF), da CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), as fraudes comprovadas somente no primeiro semestre de 2022 chegaram a R$ 460,2 milhões. Com isso, é possível afirmar que o mercado segurador tem um grande desafio pela frente no que diz respeito a soluções de prevenção a fraudes.

Para Marcelo Peixoto, CEO da Minds Digital, a busca por novas tecnologias antifraude será a pauta principal do setor de seguros nos próximos anos. “Em um ramo que anualmente perde milhões de reais em fraudes comprovadas, é natural que o mercado esteja se movimentando para achar os melhores parceiros, que por meio da tecnologia conseguem desenvolver programas de prevenção a fraudes para identificar outros sinistros ocorridos com o mesmo cliente ou em outras seguradoras, assim como evitar a ação dos golpistas no primeiro atendimento”, afirma.

Veja a seguir como a biometria de voz pode ajudar na prevenção de fraudes no setor de seguros:

1) Solicitações de contratos/boletos

A fraude de solicitações de contratos/boletos tem origem, em grande parte, no roubo de dados pessoais. Com essas informações, os fraudadores usam esses materiais para se passar por outra pessoa.

Para prevenir os vazamentos de dados, a biometria de voz é a maneira mais segura para autenticar os usuários.

2️) Alterações de plano e de cadastro

As alterações de plano ou de cadastro dos seguros também podem ser realizadas de maneira fraudulenta. O fraudador pode invadir a conta de outra pessoa, modificar as informações do titular, fazer mudanças de planos e também vazar dados, que podem ser usados em outras transações fraudulentas. Nesse sentido, a biometria de voz garante que a alteração está sendo feita pelo titular do seguro.

3️) Serviço de solicitar socorro

Para evitar que o serviço de solicitar socorro seja feito por um terceiro que não esteja contemplado na apólice, podemos utilizar a biometria de voz como ferramenta para prevenir esse tipo de golpe.

“Uma das vantagens da biometria de voz é a captura das características únicas da voz de cada pessoa (como o timbre, altura e frequência) logo no seu cadastro na empresa. O sistema consegue reconhecer se é uma gravação tentando se passar pela pessoa, inclusive nos canais de relacionamento com o cliente”, finaliza Peixoto.

N.F.

Revista Apólice