Francesa lança marca própria no Brasil: CNP Seguradora

Presente no Brasil desde 2001, quando iniciou sociedade com a Caixa Econômica Federal, a gigante francesa do setor de seguros CNP Assurances lança marca própria no Brasil, CNP Seguradora, buscando estabelecer seu modelo de negócios em multiparcerias. Para a chegada da CNP Seguradora ao mercado, a companhia apresenta aos brasileiros a partir de hoje, 28, sua primeira campanha nacional, cujo slogan é “Assegurando um mundo mais aberto”.

A campanha — que será veiculada em grandes aeroportos do país, canais de tevê aberta e fechada, emissoras de rádio e nos principais veículos impressos — tem a missão de conectar o público brasileiro ao propósito da companhia. “Conhecemos bem o mercado do país e confiamos que podemos desenvolver soluções de seguros para cada jornada de vida, tendo em vista o perfil e as necessidades dos brasileiros”, afirma a CEO da CNP Assurances na América Latina, Asma Baccar.

Investimentos no Brasil

Nos últimos dois anos, a CNP Assurances investiu mais de R$ 8 bilhões em negócios no Brasil, reforçando a aposta do grupo no potencial de crescimento do mercado segurador brasileiro e na construção de um novo modelo multiparcerias no país. “Os investimentos que temos feito têm esse objetivo, de desenvolver nosso modelo de dois eixos. De um lado, a conexão com novos parceiros e com novos modelos de negócios, por meio da CNP Seguradora. Do outro, uma parceria de sucesso e consistente com a Caixa”, comenta.

Um dos pilares desse modelo, a CNP Seguradora nasce com o objetivo de se conectar com novos parceiros para a distribuição de seus produtos de seguros de vida, odontológico, consórcio e capitalização, por meio das empresas Previsul, Odontoempresas, CNP Consórcios e CNP Capitalização — que passarão a usar comercialmente a marca CNP Seguradora. O outro pilar da CNP Assurances no Brasil segue sendo a parceria com a Caixa Seguridade nas empresas Caixa Vida e Previdência, Caixa Consórcios, Youse e Caixa Seguradora.

A CNP Assurances consolidou seus resultados no Brasil em 2022 com crescimento de 18% em seu resultado líquido em comparação com o mesmo período de 2021, alcançando R$ 2,6 bilhões de lucro líquido. A participação brasileira do grupo segurador francês CNP Assurances fechou o ano com faturamento de R$ 40,4 bilhões — o que representa 20,3% do resultado global da CNP Assurances em 2022.