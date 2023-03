FIDES RIO 2023: Governador do RJ está confirmado na abertura oficial

O governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, confirmou presença na 38ª. Conferência Hemisférica de Seguros, a Fides Rio 2023. O evento reunirá executivos do mercado de seguros de 20 países da América Latina, Estados Unidos e Espanha, no Rio de Janeiro, de 24 a 26 de setembro de 2023. Castro recebeu no Palácio Guanabara nesta quinta-feira, 9 de março, o presidente da CNseg (Confederação Nacional de Seguros), Dyogo Oliveira, que o convidou para participar da abertura oficial da feira.

O governador se dispôs a colaborar da melhor maneira possível com a realização da conferência, segundo Oliveira. São esperados cerca de 1.500 participantes nos três dias de encontro em que serão abordados os desafios e oportunidades para o setor de seguros nas Américas e na Península Ibérica.

Sob o tema central “Seguros para um mundo mais sustentável”, a Fides Rio 2023 terá debates e palestras de alto nível que tratarão de assuntos como a maior longevidade das pessoas, mudanças climáticas, transformação digital, ASG (ambiental, social e governança), Open Insurance, aperfeiçoamento regulatório e ambiente de negócios, cenário macroeconômico e aceleração do crescimento.

Palestrantes de renome internacional já estão confirmados, como o economista e ganhador do Prêmio Nobel, Paul Krugman, e o ex-presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Luís Alberto Moreno.

