Faltam 45 dias para a abertura do 5º ConsegNE

Faltam apenas 45 dias para a abertura do 5º ConsegNE (Congresso dos Corretores de Seguros do Nordeste), que acontece nos dias 27 a 28 de abril, no Centro de Convenções AM Malls Sergipe (Aracaju). “Faremos um congresso diferente de todos os outros já realizados, com tudo acontecendo em um mesmo espaço”, promete o presidente do Sincor-SE (Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de Sergipe), Érico José Melo Nery, que está à frente da organização do evento, assegurando ainda que “os 1.200 participantes esperados sairão satisfeitos com o que estamos preparando”.

Nery acrescenta que o encontro terá muitas atrações. “Logo na abertura teremos a honra de receber um dos maiores ícones do nosso setor. O mestre Nilton Molina fará a palestra inicial da quinta edição do ConsegNE. Como novidade, teremos três polos com palestras silenciosas simultâneas (modelo de palestras onde em um único ambiente, várias apresentações são realizadas, sem a necessidade de divisórias ou equipamento de sonorização, com os participantes fazendo uso dos mesmos equipamentos utilizados na Tradução Simultânea)”, adianta.

No total, serão 21 painéis abordando temas como “Marketing Digital”, “Gestão” e “Vendas”, além de diversos outros sobre diferentes ramos de seguros. “Vai ser muito difícil para o participante é escolher qual assistir”, pontua Nery.

Segundo ele, o evento também debaterá alguns problemas enfrentados pelos corretores de seguros do Nordeste, incluindo a dificuldade para a diversificação da carteira de negócios, ainda concentrada no segmento de veículos. “Continuamos crescendo acima da média nacional, mas temos ainda muito a desenvolver. Com o ConsegNE, mostraremos aos corretores de seguros cases de sucesso de colegas nos mais diversos ramos para incentivar a diversificação”, projeta Nery.

Para garantir presença no evento, realizado pelos Sincors do Nordeste com apoio institucional da Fenacor (Federação Nacional dos Corretores de Seguros) e da ENS (Escola de Negócios e Seguros), basta acessar o link.

