Europ Assistance Brasil e FENAUTO anunciam parceria

A Europ Assistance Brasil e a FENAUTO (Federação Nacional das Associações de Revendedores de Veículos Automotores) anunciaram hoje, 02 de março, uma parceria que deve beneficiar tantos lojistas independentes, como compradores de veículos seminovos e usados.

O acordo entre as entidades prevê o oferecimento de um pacote de serviços de assistência compreendendo reboque, socorro mecânico e pane seca, chaveiro, troca de pneus e carro reserva. Esse pacote de assistências será exclusivo e restrito para veículos com até 15 anos de uso e poderá ser contratado no ato da compra do veículo, de forma totalmente digital, em lojas multimarcas pertencentes a uma Associação filiada à FENAUTO.

A parceria será iniciada por lojas associadas à Alvesp (Associação dos Lojistas de Veículos de São Paulo que compreende a região da grande São Paulo), e da ACEIMA (Associação dos Comerciantes da Estrada Intendente Magalhães e Adjacências), no Rio de Janeiro.

Segundo o presidente da FENAUTO, Enilson Sales, “a entidade se une à Europ Assistance para oferecer aos associados e clientes mais comodidade e segurança na compra e venda de carros seminovos e usados, além de gerar novas oportunidades de negócios. Essa é primeira de uma série de outras parcerias que vamos implementar ao longo de 2023, com o objetivo de oferecer uma maior variedade de benefícios para o lojista e para o cliente final, em sua jornada de compra de um carro usado”.

Para Newton Queiroz CEO da Europ Assistance Brasil, “a parceria veio para consolidar o compromisso da companhia em cuidar das pessoas a qualquer hora e lugar. Estamos diversificando a forma de comercialização das assistências a fim de aumentar a rede protecional de bens em nosso país aos veículos que, devido ao tempo de uso, não estão cobertos nas apólices de seguros e agora podem contar com as assistências mais comuns e essenciais no dia a dia como reboque, chaveiro e carga de bateria, entre outros. Estamos contentes em proteger um número maior de pessoas em nosso país, porque essa é a nossa missão, oferecer proteção, seja ela agendada ou emergencial”.

Como essa parceria é exclusiva para lojas Associadas, os profissionais que desejarem participar desse projeto para a geração de novos negócios devem procurar a Associação Estadual responsável por sua área de atuação para obter mais detalhes de como se filiar e contar com esse benefício.

