Estudo revela perfil do consumidor que busca seguro auto na internet

Nos últimos anos, o comportamento do consumidor brasileiro vem mudando

significativamente no que diz respeito à procura por produtos no mercado, muito por

conta das novas tecnologias que facilitam as pesquisas. No setor de seguros, não é

diferente, sobretudo na busca por seguro automóvel.

Para entender melhor essas transformações, a Zipia, insurtech que conecta

corretores de seguros com leads através do marketing digital, realizou um

levantamento sobre o perfil do consumidor que procura por seguro auto na internet.

A apuração feita pela empresa teve duração de 12 meses, utilizando como base 356

mil usuários que buscaram ativamente pela modalidade na web de janeiro a

dezembro de 2022.

O estudo aponta que 69% das buscas são feitas no celular. Dois terços das

pesquisas são feitas por consumidores que ainda não possuem seguro de

automóveis, enquanto um terço dos leads está cotando renovação – dado que

aumentou em relação ao início do ano, quando o percentual de procura por novos

seguros era próximo a 73%.

Gênero e faixa etária

O levantamento mostrou que a predominância dos usuários que pesquisam sobre

seguro auto na internet é do sexo masculino (71%).

Entre homens e mulheres, a idade média dos consumidores é de 39 anos, sendo a

faixa etária mais frequente de 31 a 35 anos (18%).

Região e idade do veículo

Do universo pesquisado, 56% são do Sudeste, representatividade maior que os

53% da frota emplacada na região.

Do total, 26% da procura por seguro auto são para carros com até 3 anos de uso,

25% de 10 anos ou mais – com média de 6,8 anos.

Preferência de abordagem

Quando perguntados, 84% dos leads apontaram que preferem prosseguir com o

atendimento por Whatsapp ou chat (apenas 16% por telefone).

Crescente potencial de vendas

Para os profissionais do mercado de seguros, os dados levantados na pesquisa

apresentam uma oportunidade grande e crescente. Cada vez mais, os clientes têm começado a jornada de compra na internet. Ainda assim, preferem falar com um

profissional antes de fechar a compra.

Com essa demanda, surgem desafios para os corretores de seguros: a construção

de relacionamento e engajamento com o lead.

Segundo o estudo The Future Of Commerce Needs A New Media Approach, da

Criteo, em parceria com a Forrester, melhorar a experiência do cliente (82%) é a

principal prioridade das empresas em 2022. Os dados apontam que o foco também

está na jornada do consumidor e o impulsionamento de vendas online/off-line (73%).

Os consumidores estão aproveitando os recursos das compras online e buscando

produtos que conversem com suas expectativas. As pesquisas podem começar

despretensiosas pelos smartphones, mas com o auxílio de um profissional, a

intenção pode resultar em uma compra.

Existe um mito no mercado de que o cliente online só quer saber o preço do

produto. Mas conforme mostrou a pesquisa da Zipia, a maioria dos leads deseja

prosseguir o atendimento com um especialista para tirar dúvidas e obter mais

informações. Top performers não são necessariamente aqueles que oferecem

preços mais baixos, mas sim aqueles que engajam melhor com o cliente.

Outro dado interessante levantado foi de que 14% dos consumidores que procuram

por seguro auto ainda não possuem, de fato, o veículo. O percentual mostra que a

qualificação do lead é um passo necessário que os corretores de seguros devem

estar atentos.

N.F.

Revista Apólice