Essor Seguros registra crescimento de 50% em prêmios emitidos em 2022

A Essor Seguros teve um crescimento de 50% nos prêmios emitidos, em 2022. O CEO da seguradora, Filipe Alves, atribui o excelente resultado, principalmente, aos seguintes fatores: 1) Fortalecimento da empresa como uma seguradora focada em Seguros Especiais e inovação; 2) Reconhecimento da operação Agrícola como a melhor operação no país (em parceria com a AgroBrasil) e 3) Lançamento de novos produtos diferenciados no mercado como Marine, Fine Arts e produtos digitais.

“Os números refletem o empenho de nossa equipe de colaboradores, parceiros estratégicos e corretores de seguros. A nossa base de corretores cadastrados é de 8.600 corretores parceiros da seguradora. E o número de apólices emitidas atingiu mais de 260 mil”, afirma o executivo.

A Essor já projeta o crescimento de prêmio dos novos produtos para 2023. “Vamos dar continuidade a missão de aprimorar as operações para manter a satisfação dos nossos clientes”, conclui Alves.

N.F.

Revista Apólice