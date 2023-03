Essor é a seguradora oficial de exposição de carros antigos em SP

Na noite de ontem, 14 de março, durante o lançamento do livro “Lulla & Piero Gancia – No Grande Prêmio da Vida”, de autoria de Carlo V. Gancia, no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo, os oito automóveis expostos, que pertenceram a família apaixonada por automobilismo, estavam cobertos pela Essor Seguros em parceria com a Carrara Art Corretora de Seguros.

“Os carros antigos são uma cultura particular, não só pela história do automóvel como pelas paixões que o cercam em toda a sua trajetória. O seguro Obras de Arte e Antiguidades, protege não só a exposição dos carros e o patrimônio histórico familiar, como a história do automobilismo. Esta é a nossa filosofia”, afirma Ana Guerra, subscritora de Obras de Arte da Essor Seguros.

Os carros que chamavam atenção no museu eram um Alfa Romeo Giulia GTA 1600 ano 1967, no valor de USD 370’000; um Alfa Romeo Giulia Super 1967, no valor de USD 70’000; uma Ferrari Daytona 1973, no valor de USD 70’000; uma Ferrari Dino 1971, no valor de USD 650’000; uma Ferrari Roma 2023, no valor de USD 650’000; um Alfa Romeo Montreal 1972, no valor de USD 140’000; um Alfa Romeo Giulia Spider 1962, no valor de USD 110’000 e um Alfa Romeo 155 1995, no valor de USD 90’000, protegidos com uma Cobertura Básica para Exposições (LMI) no valor de USD 2.780.000,00 contra todos os riscos, perdas e danos (“all risks”), contratada pela Luste Projetos Editoriais e Culturais, editora do livro que estava sendo lançado.

A Essor tem estado ao lado dos brasileiros amantes do automobilismo. Recentemente, foi a seguradora responsável pela cobertura da exposição “50 Anos de GP no Brasil”, realizada no parque do Ibirapuera, com itens históricos como capacetes, macacões e carros de pilotos brasileiros que marcaram a trajetória do Grande Prêmio de Fórmula 1 no Brasil.

N.F.

Revista Apólice