ENS oferece curso de inglês voltado para seguros

O inglês é a língua mais popular do mundo e tem cerca de 1.452 bilhão de falantes, dos quais 379 milhões são nativos, sendo o idioma oficial ou cooficial em 58 países.

Esse número tende a crescer à medida em que programas de intercâmbio e vivências no exterior, onde o inglês predomina, estão entre os principais objetivos de muitos profissionais.

Por isso, dominar a língua inglesa é fundamental para ser bem-sucedido no mercado de trabalho. Um profissional fluente no idioma tem melhores salários e mais chances de ocupar cargos de destaque. Segundo pesquisa da Catho, realizada em 2022, quem tem domínio do inglês pode receber salários até 83% mais altos.

Portanto, no setor de seguros e resseguros este conhecimento deve ser ainda mais aprofundado. Com um vocabulário repleto de termos e expressões específicos, estes segmentos exigem capacitação direcionada e especializada.

Para oferecer a oportunidade de desenvolver estas habilidades de linguagem, a ENS (Escola de Negócios e Seguros) ministra o curso English for Insurance Professionals. O programa está disponível nas versões “Intermediate” e “Upper Intermediate”, que devem ser selecionadas de acordo com o nível de conhecimento do aluno.

Ambas as opções apresentam conhecimentos de inglês no contexto profissional de seguros, enfatizando habilidades de fala, leitura, análise e tradução de textos focados no vocabulário do setor.

N.F.

Revista Apólice