Encontro no ES marca lançamento oficial de parceria entre Zurich e Banestes

Aconteceu nesse sábado, dia 18, o encontro que marcou o lançamento oficial da parceria entre a Zurich e o Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes). O evento aconteceu em Vitória, no Espaço Patrick Ribeiro, e reuniu a diretoria do banco e da seguradora, além de contar com a presença de autoridades da região, como o governador Renato Casagrande.

A parceria entre o banco e a seguradora foi firmada no final do ano passado. A expectativa é ampliar a oferta dos seguros prestamista, habitacional, de perda e roubo de cartão e de transferências indevidas (popularmente conhecido como seguro PIX), além de complementar a oferta de produtos da Banestes Corretora, como automóvel, residencial e empresarial, com limites maiores. Atualmente, o Banestes possui 1,6 milhão de clientes.

Com a ampliação do portfólio de produtos, o objetivo é levar um leque maior de proteções de seguro para a população e para as empresas capixabas, além de aumentar a lucratividade do banco estadual. A operação da seguridade em 2022 evoluiu 69,9% em relação ao ano anterior, totalizando um resultado de R$ 110 milhões. Os dados fazem parte do balanço anual do banco. O resultado da operação da seguridade responde por quase 20% do resultado operacional do banco estadual e a ideia, com a parceria, é elevar esse percentual para a média do sistema financeiro, que chega a 30%.

Um dos focos da parceria é o seguro prestamista voltado para empresas, que deve ser trabalhado em conjunto com as linhas de crédito oferecidas pelo banco. Outro produto para o qual é esperado um excelente engajamento é o seguro de vida para pessoas físicas e jurídicas, em limites complementares aos ofertados pela Banestes Seguros.

Para Edson Franco, CEO da Zurich, a parceria vai ajudar a seguradora a ampliar o alcance das proteções disponíveis no Espírito Santo. “Entendemos o papel social do seguro para a proteção da vida, da renda e do patrimônio de pessoas e empresas, e queremos proporcionar produtos pensados exclusivamente para região, de maneira simples e acessível. A parceria com o Banestes será fundamental nesse sentido”, pontua.

Já o presidente do banco, José Amarildo Casagrande, celebra o acordo e diz que “há uma diversidade de serviços a serem explorados na seguridade e firmar essa parceria acelera nosso processo de crescimento. O aumento nos resultados virá como consequência”, destaca.

N.F.

Revista Apólice