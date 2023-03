Dia das Mulheres: Mercado de seguros oferece descontos em produtos e serviços

Comemorado hoje, 8 de março, o Dia Internacional das Mulheres é uma celebração da luta pelo direito das mulheres. A data foi oficializada em 1975, mais de 60 anos após sua criação, em uma assembleia da ONU (Organização das Nações Unidas). Para reconhecer a importância desse dia, algumas empresas do mercado de seguros prepararam algumas ações voltadas para o público feminino.

O GBOEX está promovendo campanhas para incentivar um futuro de qualidade para todos. Nas campanhas, são tratados assuntos ligados à saúde, ao trabalho, relação familiar, entre outros.

Para cuidados com a saúde integral das mulheres, a Clinicentro, localizada no Centro Histórico de Porto Alegre e que atua com nutrição, concede descontos de 15% para consultas e até 30% para exames. Outras regiões do país também possuem parceiros locais e o site da rede credenciada apresenta as informações.

Pensando no desenvolvimento pessoal, para as associadas e corretoras da empresa, por meio da rede de credenciados, o GBOEX disponibiliza benefícios e descontos extras. A especialista em cursos Decision FGV, de Porto Alegre (RS), oferece para associadas e corretoras 10% de desconto mínimo e 17% de máximo sobre o valor vigente.

Se o objetivo é aprender a dançar, se expressar com o corpo, o Espaço de Dança Carlos Oliveira, também localizado na capital gaúcha, concede abatimento de 40% para aulas coletivas e de 50% para outras modalidades.

Do ramo de perfumaria e cosméticos, a Forever Liss apresenta 10% de desconto em compras exclusivas pelo site. O mesmo percentual é garantido pela Sephora e pela L’occitane en Provence. Já a Jequiti, do mesmo segmento, permite até 50% de desconto em compras exclusivas pelo portal. Para cestas comemorativas, a Giuliana Flores oferece 15% nas aquisições pelo site. Com a Vivara, para joias e relógios, o percentual é de 15%. E a Ray-Ban, reconhecida pelos óculos, assegura 20% nas compras pelo site.

A BB Seguros também está oferecendo uma promoção exclusiva para a Semana da Mulher. A ação “Você Mais Protegida” dará pontos Livelo para novas clientes do seguro de vida, e a possibilidade de cashback àquelas contratantes do seguro empresarial.

Para pessoa física, a seguradora fará 5 sorteios de 1 milhão de pontos, 1 para cada dia da promoção, para as clientes que contratarem o seguro de vida. Além disso, para clientes que contratarem o seguro com parcela a partir de R$ 100,00, a seguradora dará até 20 pontos Livelo para cada real investido, durante 1 ano. Para clientes que contratarem o plano Vida Leve ou Vida Plena, o benefício será de 10 pontos Livelo por cada real, enquanto no plano Vida Total a pontuação é dobrada (20 pontos Livelo por real).

Para as mulheres empresárias, a seguradora dará 10% de cashback na contratação do seguro empresarial, além de sortear 1 milhão de pontos Livelo apenas para as clientes da pessoa jurídica que contratarem o seguro Empresarial ou o Vida Empresa Flex. A promoção é vália até 10 de março.

Já a Sompo Seguros acabou de lançar a campanha Sompo Vida + 200% de Agenciamento, que concede até 30% de desconto na contratação do Sompo Vida Individual ou Sompo Vida Top Mulher por proponentes do sexo feminino e garante até 300% de agenciamento para os corretores de seguros. “A iniciativa visa homenagear as mulheres e trazer um incentivo a mais, já que a demanda por essa categoria de produto está em alta. Com isso, as seguradas são beneficiadas com um desconto ao mesmo tempo em que os corretores de seguros recebem um incremento de 200% no agenciamento, além do valor indicado na proposta de contratação”, afirma Diana Aparecida de Araújo, superintendente Técnica de Vida da seguradora.

Durante todo o mês de março, em todas as propostas de contratação de apólice do produto Sompo Vida Top Mulher e Sompo Vida Individual transmitidas, os corretores de seguros recebem uma bonificação de 200% no agenciamento, sem qualquer custo adicional para o segurado. Além dessa bonificação, o corretor pode conceder até 30% de desconto no prêmio de seguro para as proponentes do sexo feminino. Esse desconto é variável conforme a comissão aplicada na cotação. Por exemplo: caso o corretor transmita uma proposta com índice de 10% na comissão e 50% de agenciamento, além de sua comissão, ele receberá o total de 250% de agenciamento e poderá conceder um desconto de 30% para a proponente do sexo feminino. Caso o corretor decida aplicar 0% de agenciamento, ele vai receber 200%. E se decidir aplicar 100% de agenciamento, receberá 300%. Ou seja, independente do índice que for aplicado, o corretor de seguros vai receber, pelo menos, 200% de bonificação no agenciamento, sem qualquer custo adicional para a segurada na contratação da apólice.

N.F.

Revista Apólice