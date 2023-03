Delta Global oferece viagens em veículos elétricos para o South Summit Brazil  

Compartilhar no

Compartilhar no

Nesta edição do South Summit Brazil, que acontece de 29 a 31 de março nos armazéns do Cais Mauá, em Porto Alegre, a tecnologia e a sustentabilidade andam juntas. A Delta Global está liderando uma iniciativa que permitirá que os participantes do evento usem gratuitamente os triciclos elétricos da Grilo Mobilidade para se locomover na cidade rumo ao evento.

Para aproveitar o benefício, os usuários só precisam estar dentro da área de cobertura e clicar no botão especial no app da Grilo. Um ecoponto em frente ao South Summit Brazil sinalizará o ponto de desembarque no evento.

A Delta também criou uma landing page, inovacao.deltaglobal.com.br, que irá calcular a quantidade de viagens, quilômetros rodados e emissões de CO2 que foram evitadas graças ao uso dos veículos elétricos. A Grilo irá disponibilizar triciclos exclusivos para o público, mas toda a frota da marca poderá ser utilizada para os “pulos”, como são chamados os deslocamentos realizados pela empresa. O Instituto Caldeira, parceiro da ação, também será um destino gratuito das viagens e haverá outro botão especial no aplicativo da startup de mobilidade para aproveitar essa vantagem.

Os triciclos elétricos da Grilo utilizam as tecnologias da empresa, como rastreabilidade, detecção de tombamento e hardware de baixo consumo de energia. “A ação com os parceiros em oferecer locomoção gratuita ao evento, em um veículo 100% elétrico vem ao encontro com a nossa filosofia de que a tecnologia, aliada a serviços que entregam soluções sustentáveis, representa o futuro de qualquer setor produtivo”, afirma Nicolas Galvão, CEO da Delta.

N.F.

Revista Apólice