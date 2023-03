CSP-MG recebe presidente da CNseg para lançamento do PDMS

O CSP-MG (Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais) recebeu a visita do presidente da CNseg (Confederação das Seguradoras), Dyogo Oliveira, no dia 17 de março, na sede da entidade, em Belo Horizonte.

O executivo esteve na capital mineira para o lançamento do Plano de Desenvolvimento do Mercado de Seguros (PDMS). Oliveira foi recepcionado pelo presidente do Clube, João Paulo Moreira de Mello, que apresentou a sede da instituição.

Ambos conversaram sobre as ações da Confederação para ampliar a proteção securitária da sociedade. Mello falou dos projetos do CSP-MG, que busca o desenvolvimento do segmento de Pessoas por meio da capacitação dos agentes do mercado.

“Valorizamos demais as entidades do setor, como o CSP-MG, que prestam um serviço muito importante. De um lado, agregam os atores da indústria de seguros e, de outro, dialogam com a sociedade e levam à população a cultura do seguro, por meio da prestação de serviços e de projetos sociais. É um trabalho valoroso que apoiamos”, ressaltou Oliveira.

O presidente da Confederação afirmou que tem visitado as entidades do setor. “O objetivo é congregar as instituições em torno de um objetivo comum que é aumentar a cobertura da indústria de seguros sobre a população”, assinalou.

Mello agradeceu a visita e destacou a importância das iniciativas da Confederação. “O Dyogo tem feito um trabalho excepcional pela união do nosso mercado. O Clube se sente orgulhoso de receber o dirigente da CNseg. É muito relevante não só para a instituição mas também para todo mercado mineiro. Só nos dá mais força para que possamos continuar firmes no propósito de aumentar a proteção da sociedade por meio dos instrumentos da indústria securitária”.

Durante a visita ao CSP-MG, Oliveira esteve acompanhado de assessores e diretores da CNseg, entre eles Adriana Queiroz (assessora especial da Presidência), Gustavo Brum (superintendente executivo de Gabinete), Renata Busch (assessora de imprensa), Glauce Carvalhal (diretora Jurídica), Genildo Lins (diretor de Relações Institucionais) e André Vasco (diretor de Serviços às Associadas).

