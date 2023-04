CSP-MG inicia nova temporada da série de workshops “Conhecer para Proteger”

Com o mercado de seguros em constante mudança, a busca por conhecimento torna-se essencial para os profissionais atuarem de forma estratégica com foco no sucesso dos negócios. Pensando nisso, o CSP-MG (Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais) irá promover a nova temporada da série de workshops “Conhecer para Proteger”. O primeiro evento acontece no dia 4 de abril e recebe as beneméritas Capemisa Seguradora, Simetria Brasil e Bradesco Seguros.

“É uma grande honra iniciar os trabalhos da série do CSP-MG falando de um assunto tão relevante para os corretores de seguros, que é como desbravar a sua carteira, entender as oportunidades em termos de seguro de vida para pequenos e médios negócios dentro da sua região. Sobretudo, mostrar aos corretores uma forma estruturada e ativa de abordar os clientes despertando neles a necessidade de contratar um produto de proteção de risco social iminente, a que todos nós estamos expostos”, destaca o diretor comercial da Capemisa, Fabio Lessa.

Karina Ribeiro, coordenadora comercial de equipe externa da Simetria Brasil, fala sobre as vantagens e benefícios para o corretor que deseja se tornar parceiro da companhia, considerada uma “das maiores plataformas e assessoria de vendas do Brasil nos segmentos de planos de saúde, odontológicos e seguros saúde”.

Elisangela Silva Castelo Branco, coordenadora de Treinamento e Desenvolvimento da empresa, vai apresentar os projetos de capacitação da Simetria. “A educação corporativa é meio de transformação. Incentivamos o trabalho colaborativo, a inovação e a criatividade”.

A Bradesco Seguros finaliza as apresentações do primeiro workshop. Betania Fonseca, superintendente de Saúde/Dental MG, e Reginaldo Possani Neves, superintendente de Vida e Previdência MG, mostram as novidades da companhia e comentam as oportunidades para os corretores parceiros.

Serviço:

Evento: I Workshop Conhecer para Proteger (série 2023)

Data: 04/04/2023 (terça-feira)

Horário: Recepção e café da manhã a partir das 8h30. Início do evento e transmissão pelo YouTube, às 9h30

Local: Auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, Av. Afonso Pena, 726, 22º andar, Centro, Belo Horizonte-MG

Inscrições gratuitas: https://forms.gle/DB7Lnh1WFYPuYaJUA

N.F.

Revista Apólice