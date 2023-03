CORPe Saúde promove evento para corretores em Maringá

Buscando maior aproximação com os corretores e plataformas de vendas da região Sul, a CORPe Saúde realizou uma happy hour, em março, no badalado bar Jotaka, em Maringá. A administradora chegou ao mercado de Londrina e Maringá, no Paraná, no início do ano, em parceria com a operadora Humana Saúde, e está cadastrando corretores para parceria.

Os profissionais foram recebidos pelo presidente da empresa, Dirceu Canal, pelo gerente Comercial, Manoel Fontes, e pela gestora da região, Marisa Gouvêa. Também estavam presentes o gerente da Humana Saúde, Carlos Henrique, e todo o time administrativo da operadora.

“Reunimos mais de 40 dos principais profissionais de vendas de planos de saúde em Maringá e Londrina em um evento informal, que teve como grande objetivo apresentar a equipe da CORPe, para saberem mais sobre nossa empresa, sua credibilidade, bem como a autenticidade de nossos representantes”, comenta Manoel Fontes, gerente Comercial da CORPe. “O formato do evento, sem palestras ou apresentações formais, priorizando bate-papo e interação direta, foi elogiado por todos”, completa.

A CORPe realizou sorteio de brindes, como bolsas térmicas e camisas autografadas do time de basquete do Clube Paulistano, que tem patrocínio e leva a marca da administradora, e do Clube de Paulista de Futebol de Jundiaí, novo patrocínio. Já a Humana lançou ali mesmo uma breve campanha de vendas que irá entregar TVs para os três melhores produtores pela administradora.

De acordo com Fontes, a Humana Saúde é importante e estratégica parceira. “A operadora segue adquirindo novas empresas para incorporar à sua marca, e estamos expandindo com ela para outras regiões. Em breve estaremos em Toledo e Cascavel, também no Paraná, e em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Foi uma excelente oportunidade de comemorarmos esta parceria e mostrarmos aos corretores as oportunidades de crescimento em conjunto”.

N.F.

Revista Apólice