Como o seguro de vida vem auxiliando o planejamento sucessório de empresas

O planejamento financeiro é um dos pilares para a operação saudável de uma empresa. Dentro dele, existem diversas formas de se preparar para os imprevistos futuros ou mesmo para encaminhar as situações já esperadas. Aqui, vamos focar na “perpetuidade”, termo que simboliza essa ideia de garantir a continuidade de determinado negócio e sua estrutura de membros.

Para as empresas, alcançar essa perpetuidade tem seus desafios, já que a liquidez pode ser dificultada quando os entraves surgirem, como, por exemplo, o falecimento de um sócio, que poderá ser agravado em uma Sociedade de Profissionais Liberais, pois a redução do faturamento e as dificuldades na gestão de equipes e clientes são imediatas.

Em um momento de fragilidade, o seguro de vida pode ser um aliado como instrumento gerador de liquidez em um processo sucessório, mas, acredito que é preciso ter cautela para evitar o efeito Dunning-Kruger, no qual o termo planejamento sucessório é utilizado de forma irresponsável por agentes com foco na venda de apólices com alto custo. O ponto fundamental neste processo é um bom acordo entre os acionistas, com um planejamento tributário que inclua a cobertura de um Seguro de Vida com características e custos apropriados ao perfil.

Nesse cenário, a estratégia composta com uma apólice de seguro poderá amenizar os efeitos da perda, gerando recursos para compra das quotas dos herdeiros, reposição do caixa da sociedade e para contratação de um profissional para a posição.

Acredito que a individualização da análise do perfil do cliente e a correta identificação dos fatores de risco e necessidades são fundamentais, pois não se pode enquadrar uma persona dentro de uma solução padrão.

Para isso, uma visão holística das reais necessidades e a expertise no mercado, combinadas com o domínio das estruturas jurídicas disponíveis no mundo, torna possível a criação de um ambiente ideal e cheio de possibilidades e estratégias pensadas “fora da caixa”. Ou seja, um verdadeiro laboratório de inovação em seguros é o resumo de uma combinação ideal de segurança e análise de risco que as empresas precisam ter para manter a perpetuidade em um mercado cada vez mais competitivo.

* Por Luiz Eduardo Halembeck, sócio fundador do Grupo Halembeck Seguros e idealizador do Experts Lab