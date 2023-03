Como a área de TI pode impulsionar a agenda ESG nas seguradoras?

A agenda ESG (sigla em inglês para práticas ambientais, sociais e de governança) vem ganhando cada vez mais espaço no mercado segurador. No Brasil, a circular 666/2022 da Susep (Superintendência de Seguros Privados), que entrou em vigor em agosto do ano passado, estabelece as diretrizes ESG para o setor de seguros. Todo esse cenário exige mudança comportamental e cultural dentro das empresas quanto às questões relacionadas ao meio ambiente, à sociedade e à governança dos negócios, para torná-las mais sustentáveis e em linha com o mundo atual.

Vanesa Bustamante

A fim de auxiliar as seguradoras no processo de adaptação à agenda ESG, a equipe de Tecnologia da Informação pode ser uma forte aliada, envolvendo-se profundamente no negócio e na gestão ambiental, social e de governança. Dessa forma, poderá contribuir com iniciativas que possam acelerar o processo e agregar resultados importantes.

No dia a dia, vejo que há infinitas oportunidades e benefícios para todos. No quesito governança, a criação de comitês reunindo líderes de diversas áreas da empresa, incluindo TI, abre caminhos para colocar o ESG em discussão, conscientizar, planejar e definir ações. Reforçar e aprimorar os treinamentos em CyberSecurity é um outro exemplo de quanto é importante manter os colaboradores conscientes das ameaças cibernéticas e, indo além, conduzi-los diariamente para garantir a proteção dos dados e informações sigilosas sobre os negócios da companhia.

Ainda dentro do universo de TI, é fundamental a área exercer a governança, apoiando o desenvolvimento e a formação de matriz de materialidade e monitoramento dos indicadores para aferir a performance das empresas nos aspectos relacionados à agenda ESG. Também é crucial revisar a estratégia de nuvem ou viabilizar a adoção de metas para a utilização de data centers sustentáveis, que ajudam a controlar e a gerir o acesso às informações estratégicas de maneira segura. No que tange à saúde do colaborador, a TI também pode orientar sobre o uso de plataformas seguras que contribuam para a integridade mental no cotidiano.

Dentro do universo da HDI, por exemplo, esses temas citados estão no radar e muitos outros já estão em pauta, de forma mais ampla, como ações para a redução do consumo de energia, de papel e de água. Igualmente importante é o olhar para a diversidade, como ter a presença de mais mulheres em cargos de liderança e a realização de ações que promovam a melhoria da motivação, da segurança psicológica e do ambiente inclusivo.

Adaptar as seguradoras aos quesitos relacionados à agenda ESG é um processo contínuo, que requer adesão e compromisso de todos, exige planejamento, compreensão dos objetivos da empresa, cultura e valores. Para apoiar todo esse processo, a TI deve estar preparada, atenta às estratégias da companhia e dos colaboradores, e contribuir para as áreas de negócio no dia a dia. Essa é uma construção em equipe para proporcionar resultados a médio e longo prazos, com a dedicação e o empenho de todos.

* Por Vanesa Bustamante, diretora de TI da HDI Seguros