Com saúde bucal em evidência, planos odontológicos continuam crescendo

EXCLUSIVO – Segundo dados da OMS (Organização Mundial de Saúde), as doenças bucais atingem cerca de 3,5 bilhões de pessoas no mundo e costumam estar associadas a outros problemas graves de saúde, como problemas cardiovasculares, hipertensão e diabetes. Além do risco que elas trazem, as questões de saúde bucal causam dor, desconforto, provocam isolamento social, perca da autoconfiança e absenteísmo.

Para evitar esses problemas, cada vez mais brasileiros adquirindo um plano odontológico. De acordo com dados da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), em janeiro de 2023 os planos exclusivamente odontológicos registraram cerca de 30,7 milhões usuários, mantendo o amplo crescimento do ano passado. No período, houve crescimento de cerca de 2 milhões de beneficiários, o equivalente a uma expansão de 7%.

Para Rodrigo Rocha, CEO da Amil Dental, um dos principais fatores que auxiliaram no crescimento do setor é o custo-benefício dos planos odontológicos individuais e empresariais. “Com a contratação do plano, os clientes acabam se sentindo estimulados a se consultar com o dentista assim que surge o primeiro sinal de desconforto. Isso é bastante positivo e importante para evitar complicações. Com o trabalho de prevenção e com tratamentos precoces, a saúde bucal é preservada com mais facilidade e evitam-se complicações que podem ser mais dolorosas e de custo alto”.

Os planos odontológicos oferecem todas as coberturas indicadas no rol da ANS, como Dentística Restauradora, Odontologia Preventiva, Próteses (as que têm cobertura prevista), Endodontia, Periodontia, Cirurgia e atendimentos de emergência. O rol contempla uma cobertura abrangente de procedimentos, mais de 120, que são preparatórios e necessários para tratamentos mais complexos, assim como todos os cuidados básicos para a saúde bucal.

O Grupo Hapvida NotreDame Intermédica é responsável por aproximadamente 7,1 milhões de beneficiários, tendo 22% de representatividade do mercado. Entre 2021 e 2022, a companhia teve um crescimento de 22,9% no número de beneficiários, consolidados após a fusão entre as empresas no início de 2022. “Por meio de atuação estratégica, a expectativa é seguir com a ampliação do acesso à saúde bucal com qualidade, integralidade, recursos tecnológicos e o cuidado com a experiência do cliente. Essa ampliação da rede credenciada de serviços odontológicos está diretamente relacionada ao crescimento da carteira de clientes, e da segurança trazida pelo ganho de produtividade para os profissionais da área”, diz Jaqueline Silva, vice-presidente da Hapvida Interodonto.

Paula Toguchi, diretora de produtos da MetLife, afirma que mesmo com a expansão do setor ainda é necessário conscientizar as pessoas sobre a importância do plano odontológico. “Mesmo com o crescimento, menos de 15% dos brasileiros contam com esse benefício. Por ser um produto de custo acessível, acreditamos e temos trabalhado para que milhões de pessoas possam contar com um plano odontológico. Os corretores são parceiros fundamentais nessa missão, pois são eles que têm mais contato com o consumidor no dia a dia e podem alertá-los sobre a necessidade de cuidar da saúde da boca”.

Segundo a executiva, o mercado tem perspectiva de forte crescimento dos planos odontológicos em 2023, tendo como base um serviço de qualidade ao cliente, inovação e tecnologia para maior acesso aos produtos e ao tratamento odontológico, além do lançamento de novas parcerias e canais de venda. “Entendemos que temos a obrigação de promover a saúde bucal, e trabalhamos continuamente para levar mais informação à sociedade sobre os benefícios de ter um plano odontológico para uma vida mais saudável, além de ser mais econômico do que custear tratamentos dentários em uma emergência”, afirma Paula.

Rocha reforça que para esse ano, uma das tendências do setor é busca por inovações que atendam a todos os stakeholders: beneficiários, dentistas e corretores. “Além disso, desde 2021 percebemos um aumento da procura por produtos da nossa linha estética. Pensando nesse público, lançamos ano passado um novo produto, com maior ênfase no clareamento dental, mas sem perder de vista outros procedimentos importantes para a saúde bucal, como remoção de siso, tratamento de canal, restauração em resina e limpeza. Esse era um pedido frequente dos clientes e a busca por produtos da linha estética deve seguir em alta em 2023”.

Nicole Fraga

Revista Apólice