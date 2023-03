CNseg e Sindseg N/NE promovem evento em Recife

No dia 23 de março, a partir das 8h30, no Recife, a CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras) e o Sindseg N/NE (Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste) promovem um Encontro Setorial com lideranças do mercado segurador. Na ocasião, o presidente da CNseg, Dyogo Oliveira, ex-ministro do Planejamento e ex-presidente do BNDES, vai apresentar uma visão geral do setor segurador, as perspectivas para o ano, os problemas envolvendo a proteção veicular, entre outros temas.

O evento, presencial e gratuito, será voltado para corretores de seguros, securitários e profissionais de seguros em geral. “Será um encontro repleto de conhecimento, networking e capacitação, com espaço para debatermos os desafios a serem superados para que o mercado segurador siga crescendo”, afirma Ronaldo Dalcin, presidente do Sindseg N/NE.

As vagas são limitadas e os interessados precisam realizar a inscrição até o dia 17 de março através deste link. O Mar Hotel está localizado na Rua Barão de Souza Leão, nº 451, em Boa Viagem.

N.F.

