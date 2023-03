CNseg anuncia nova diretora de Sustentabilidade e Relações de Consumo

A CNseg (Confederação Nacional das Seguradoras), entidade que congrega as Federações que representam as empresas integrantes dos segmentos de Seguros, Previdência Privada, Saúde Suplementar e Capitalização, acabou de anunciar Ana Paula Almeida Santos como a nova diretora da Superintendência de Sustentabilidade e Relações de Consumo.

Ana Paula possui uma extensa trajetória no mercado de seguros e reconhecimento internacional pelo trabalho realizado em prol da diversidade. Foi diretora Jurídica e de Compliance de grandes empresas e seguradoras e, em 2016, recebeu os prêmios: Women Worth Watching Award, pela Diversity Journal, e o Chambers Women in Law Award: Latin America, por “Outstanding Contribution to Advancing Gender Diversity in the Legal Profession”, pela Chamber and Partners. Atualmente, é presidente e membro fundador do Idis (Instituto pela Diversidade e Inclusão no Setor de Seguros), além de integrar o Comitê de Startups do IBGC.

Na CNseg, a executiva já havia participado das Comissões de Sustentabilidade e de Relações de Consumo, sendo agora efetivada como executiva da Confederação.

Ana Paula é formada em Ciências Jurídicas pela Universidade Mackenzie, possui LLM – Masters in Law pelo Ibmec e MBA em Inovação pela FIA – Business School.

