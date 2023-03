Clube de Vantagens Bradesco Seguros oferece promoção para Semana do Consumidor

Compartilhar no

O Clube de Vantagens Bradesco Seguros apresenta sua promoção para a Semana do Consumidor. Membros do Clube poderão comprar eletrodomésticos, eletrônicos, celulares e utensílios de lojas cadastradas com descontos de até 50% e cashback.

Para aproveitar os descontos e benefícios, é necessário possuir pelo menos um dos produtos do grupo segurador (Previdência, Vida, Auto, Residencial, Saúde, Dental, Capitalização e Cartão de Crédito Bradesco Seguros) e se cadastrar no site do Clube.

Celebrado a em 15 de março, o dia do consumidor, que deu origem a semana de mesmo nome, conta com promoções em diversas lojas físicas e online dos mais variados tipos de produtos. A data é uma forma dos negócios de todos os ramos homenagearem o seu bem mais precioso: os consumidores.

O Clube de Vantagens Bradesco Seguros oferece ofertas e benefícios exclusivos para clientes. São descontos em lojas online e em estabelecimentos conveniados em todo o país, nos mais diversos segmentos: gastronomia, viagens, serviços de assistência, educação, vestuário, lazer e entretenimento. Para conferir todas as promoções, basta acessar o link.

