Cinco dicas para quem quer atuar no mercado de seguros

O mercado de seguros está crescendo de forma consistente nos últimos anos, em especial para as soluções que protegem as pessoas em vida, de riscos e imprevistos que podem acontecer a todos nós no dia a dia. Com isso, novas oportunidades aparecem para quem está no setor e também para quem tem interesse em atuar nesse segmento.

Pensando nisso, o vice-presidente Comercial da MetLife Brasil, Marcelo Tomei, elencou cinco dicas que acredita que podem apoiar a todos que querem ingressar no mundo dos seguros e que vão ajudar a começar com o pé direito.

Ouça e dê atenção ao cliente: Quem contrata um seguro de vida quer proteção para os riscos do dia a dia, o planejamento financeiro e proteger alguém importante. Escute atentamente o que o cliente tem a dizer e ofereça a melhor solução para o seu momento de vida.

Entenda o produto: É importante que você conheça bem as opções de produtos disponíveis no mercado, suas coberturas e regras, canais de acesso aos serviços e as indenizações, além do valor que estas soluções proporcionam aos clientes.

Seja transparente: Comunique as vantagens, benefícios, limitações e esclareça as dúvidas do cliente de forma clara e sem exageros para proporcionar a construção de uma relação de confiança e longo prazo.

Pratique a resiliência: As pessoas têm a cada dia demonstrado uma preocupação maior em relação a proteção e imprevistos, mas mesmo neste cenário você precisará se adaptar e agir com flexibilidade para demonstrar que as soluções existentes no mercado são adequadas e importantes para a vida dos seus clientes.

Esteja atento ao mercado: Mantenha-se em constante atualização através de cursos, treinamentos e informações. O mercado está em constante evolução com novas tendências, produtos, regulamentações e necessidades dos clientes.

N.F.

