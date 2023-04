Chevrolet Serviços Financeiros amplia seu portfólio de seguros

A Chevrolet Serviços Financeiros lançou o Seguro Auto Chevrolet, voltado para veículos novos, seminovos e usados. O objetivo do produto é oferecer mais segurança, proteção, conectividade e conveniência para os clientes da marca, em todos os momentos.



Com a novidade, é possível obter desconto exclusivo de 5% na contratação do

seguro junto com o financiamento do veículo através da Chevrolet Serviços

Financeiros. Além disso, receber desconto adicional ao fechar o pacote por mais

de um ano e ter até 25% de desconto adicional no valor do prêmio ao contratar

também os serviços da tecnologia OnStar, como resposta automática em caso

de acidente para suporte inclusive no resgate, Wi-Fi nativo com sinal até 12

vezes mais estável além de aplicativo para comandar funções do veículo à

distância.



“Outra vantagem do OnStar é que, em caso de aviso de roubo ou furto, a

tecnologia é capaz de monitorar o deslocamento e bloquear o motor do veículo,

por exemplo, elevando consideravelmente a possibilidade de recuperação

veicular”, explica Jaime Gil, diretor de serviços conectados da GM América do

Sul.

Na contratação plurianual do Seguro Auto Chevrolet, o cliente pode obter uma

antecipação de bônus, gerando descontos adicionais. Em qualquer vigência

escolhida, o cliente participa automaticamente de sorteios mensais, com

premiações de até R$ 25 mil

O novo produto oferece duas opções: Cobertura Proteção Completa e Proteção

Sob Medida. Mais informações estão disponíveis no link.

“A nossa proposta é oferecer segurança em todos os momentos, além de

proporcionar mais conectividade com os benefícios do serviço OnStar, o cliente

tem opções de adesão e parcelamentos inéditos com o Seguro Auto Chevrolet”,

destaca Paulo Noman, presidente da Chevrolet Serviços Financeiros.



Para quem está comprando um veículo seminovo e quer aderir ao Seguro Auto

Chevrolet, a vantagem é que o carro, com até 5 anos de fabricação, não precisa

de vistoria prévia.



O lançamento Seguro Auto Chevrolet gera para as concessionárias a

oportunidade de oferecer mais uma solução na hora de realizar o financiamento.

Além de garantir proteção e fidelização dos clientes no pós-venda, possibilita o

aumento da rentabilidade, já que a venda do serviço assegura uma jornada

simplificada para o cliente.



Ao contratar o seguro o cliente pode adquirir a cobertura por três anos e contar

com a Rede Chevrolet disponível em todo o Brasil, com mão de obra qualificada.

N.F.

Revista Apólice