Certificação para corretores amplia conhecimentos em tecnologia

Um curso avançado desenhado especialmente para o corretor de seguros, que o ajudará a obter uma compreensão mais profunda sobre as oportunidades de inovação na comercialização de seguros. Foi com esse propósito que a ENS (Escola de Negócios e Seguros) lançou seu mais recente programa educacional, a Certificação em Aceleração Digital para Corretores de Seguros.

Abordando o que existe de mais atual no mercado de corretagem, como novas tecnologias e data analytics, o programa apresenta exemplos práticos e estudos de caso, todos com ênfase na aplicabilidade imediata do conteúdo no dia a dia do corretor.

Coordenado por Diego Rocha, especialista em Transformação Digital em Seguros e head de Parcerias Estratégicas & Novos Negócios na Simple2u, o curso será ministrado na modalidade online com aulas ao vivo. Desde quando foi lançada, a certificação recebeu grande procura, tendo mais de 100 inscrições de interesse e a primeira turma confirmada para começar em 7 de março.

As aulas serão ministradas em quatro módulos, às terças e quintas-feiras, com carga total de 30 horas. O investimento é de R$ 1.200,00, valor que sofre redução de 20% para pagamento à vista.

Os corretores interessados podem obter mais informações no site da Escola, onde é possível fazer inscrição.

N.F.

Revista Apólice