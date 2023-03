Capitalização cresce 13,8% em janeiro

A Capitalização vem crescendo no Brasil nos últimos meses. Somente em janeiro, na comparação com o mesmo período de 2022, o setor obteve crescimento de 13,8%, segundo dados da Susep (Superintendência de Seguros Privados), divulgados recentemente pela Federação Nacional de Capitalização (Fenacap).

As reservas técnicas, que medem a robustez do setor, totalizaram mais de R$ 37 bilhões, alta de 12,7% frente a 2022. Os títulos da categoria Tradicional continuam liderando as vendas, com um faturamento de quase R$ 2 bilhões, somente em janeiro, um crescimento de 16,1%, em comparação ao desempenho da categoria em 2022.

“O setor de Capitalização é um segmento de mais de 90 anos e demonstra resiliência, crescimento sustentável e auxílio na rotina de empresas e pessoas. Um bom exemplo é o Instrumento de Garantia, que permite acoplar soluções de negócios com sorteios, gerando benefícios para todos os envolvidos”, comenta Denis Morais, presidente da FenaCap.

N.F.

Revista Apólice