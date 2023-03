Capemisa promove Simpósio de Seguro de Vida em Pouso Alegre

Cerca de 30 corretores participaram do Simpósio de Seguro de Vida, promovido pela

Capemisa, no dia 8 de março, no Hotel Class Pouso Alegre, em Minas Gerais. O evento contou com a presença do diretor Comercial da seguradora, Fabio Lessa, os gerentes que atuam na região e o time de Treinamento e Desenvolvimento Comercial.

Lessa explicou o objetivo da realização do Simpósio de Seguro de Vida nas cidades do interior, como estratégia junto ao planejamento da companhia. “A iniciativa do evento surgiu no ano passado, através de uma ideia de levar à cidade de Petrolina, em Pernambuco, um evento estruturado, que não fosse só palestras, mas que fizessem os corretores trabalharem, colocarem a mão na massa e discutir estratégias de ações, para que pudessem incrementar a venda de seguro de vida nas suas carteiras. Foi um evento de muito sucesso, com uma repercussão extremamente positiva na região. Optamos dentro do planejamento tático de 2023, estender a realização desse simpósio em diversas praças, sempre priorizando o interior dos estados, porque são regiões em que os corretores têm mais carência desse tipo de evento”.

Gustavo Bentes, presidente do Sincor-MG, destacou a importância da qualificação para a categoria. “É um grande privilégio estar nesse evento tão bacana, que é o Simpósio de Seguro de Vida, promovido, estruturado e organizado pela, a Capemisa, onde a companhia contribui para tudo aquilo que os Sincors e a Fenacor já estão fazendo, que é a capacitação, a qualificação e a melhoria da distribuição”.

Marluce Teles, gerente da filial Capemisa em Uberlândia, reforçou a estratégia da

empresa na qualificação no interior do estado. “Estamos com a atuação no Sul de

Minas Gerais, com o direcionamento voltado para os corretores do interior. É uma

estratégia da companhia treinar e desenvolver os corretores do interior do estado. E no simpósio, estamos prestigiando os corretores do Sul de Minas, e desde já, nos

colocando ao dispor para auxiliá-los no que for necessário”.

O corretor Ulisses Vilela, da Ulisses Corretora de Seguros, localizada em Poços de

Caldas, afirmou que é preciso obter conhecimento e acima de tudo, reciclagem.

“Estamos no Simpósio de Seguro de Vida, e posso afirmar que foi muito bom participar, em todo processo durante o evento, porque nós corretores estamos precisando não só do conhecimento, mas acima de tudo, de renovação. A integração junto com o Sincor e junto com a Capemisa, que é especializada em seguro de vida, é excelente para o mercado de seguros da nossa região”.

Thiago Morelo, gerente de Treinamento e Desenvolvimento Comercial da seguradora, responsável pelo conteúdo e condução do evento, mencionou o foco da empresa em levar ao corretor um evento diferenciado. “Muito se fala sobre a importância do corretor levar a sensibilização do seguro de vida à população, mas fomos além do discurso, pegamos na mão deles e fomos juntos ao encontro das oportunidades, debatendo durante todo o dia as melhores práticas de abordagem na venda de seguro de vida”. Morelo concluiu dizendo que os preparativos para o próximo Simpósio já estão a todo vapor.

N.F.

Revista Apólice